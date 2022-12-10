Çılgın sayısal loto sonuçları açıklandı mı? 10 Aralık 2022 çılgın sayısal loto çekiliş ve bilet sorgulama ekranı

Meraklılarının heyecanla beklediği Çılgın Sayısal Loto'nun bu haftaki son çekilişi bugün yapılıyor. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan Çılgın Sayısal Loto çekilişi oldukça ilgi görüyor. Milli Piyango'nun web sitesi üzerinden ya da bayilerden edindiğiniz kuponlarda seçtiğiniz rakamları işaretleyip sisteme yükleterek oynanan bu oyunun çekiliş ve sonucunu Milli Piyango İdaresi'nin resmi web sitesinden veya haberimizden takip edebilirsiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Çılgın Sayısal Loto çekilişi yakından takip ediliyor. Haftanın 3 günü Milli Piyango İdaresi'nin resmi web sitesinde yayınlanan Çılgın Sayısal Loto bu akşam 21.30'da çekiliyor. Meraklıları talihliler arasında yerlerini almak için sabırsızlanıyor.

Çekiliş sonuçlarına Milli Piyango İdaresi'nden veya sitemizde çekiliş esnasında verilecek olan linkten direkt olarak ulaşabilirsiniz.



