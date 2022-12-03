Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 3 Aralık 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları çekilişe katılan binlerce kişi tarafından heyecanla bekleniyordu. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'da haftanın son çekilişi bugün yapıldı. Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları merak ediliyor. Birçok şans oyunu sever '3 Aralık 2022 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto kazanan numaralar hangileri?' sorularını aratıyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21:30'da gerçekleşti. Sonuçlar açıklanmasının ardından Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden ilan edildi.

İşte kazanan numaralar;

4, 12, 14, 52, 68, 76 Joker 57 SüperStar: 67

Çılgın Sayısal Loto sonuçları için tıklayınız: https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI NEDİR?

Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.



