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Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 3 Aralık 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı!

03.12.2022 18:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarının Milli Piyango tarafından açıklanması merakla bekleniyor. Pazartesi, çarşamba ve cumartesi olmak üzere haftada üç gün gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto çekilişi 3 Aralık Cumartesi akşamı gerçekleşecek. Haftanın son çekilişi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Peki, Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 3 Aralık Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı...

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 3 Aralık 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı!

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları çekilişe katılan binlerce kişi tarafından heyecanla bekleniyor. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'da haftanın son çekilişi bugün yapılacak. Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Birçok şans oyunu sever '3 Aralık 2022 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?' sorularını aratıyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

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Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21:30'da gerçekleşecek. Sonuçlar açıklanmasının ardından Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden ilan ediliyor. Sonuçlar ilan edildikten sonra kazanan numaralar sitemizde yer alacaktır.

Çılgın Sayısal Loto sonuçları için tıklayınız: https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sayisal-loto-sonuclari

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI NEDİR?

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Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.

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