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Cilt bakımı için muzun öyle bir etkisi var ki... İşte evde cilt bakımı önerileri

Göksi Beköz Göksi Beköz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Koronavirüsün etkisini göstermesinden sonra güzellik salonları, kuaför ve berberler virüsün yayılmasını önlemek amacıyla kapatıldı. Peki, güzelleşmek isteyenler için bu bir engel mi? Karantina günlerinde kişisel bakımına özen gösteren kişilerin cilt bakımı için bir koşu mutfağa gitmesi yeterli olacak. Evet yanlış duymadınız, kusursuz cilt için evde doğal ürünlerle kür hazırlayabilirsiniz.

Cilt bakımı için muzun öyle bir etkisi var ki... İşte evde cilt bakımı önerileri

Parlak ve canlı bir cilt için günlük ve haftalık bakımlar yapmak oldukça önemlidir. Mutfağınız adeta karantina döneminde kişisel bakım mağazanız haline dönüşecek. Her evde bulunan basit malzemelerle arındırıcı, besleyici, nemlendirici ve peeling etkili maskeler yapabilirsiniz. İşte karşınızda cilt bakımında kullanılacak 4 besin önerisi...

CİLDİN NEM DEPOSU MUZ

Muz; içeriğindeki kalori, protein, sodyum, potasyum, magnezyum, A, E, K ve C vitaminleri ile cildinizi nemlendirerek besler. Yüksek antioksidan özelliği ile cilt üzerindeki mikroplarla savaşarak akne ve iltihaplı bölgelerde gözle görülür iyileştirmeler yapar.

Muz ile nemlendirici bir maske yapmak için; 1 adet muz, 1 yemek kaşığı bal ve 10 damla limon suyunu ezerek karıştırmanız yeterli olur. Hafif bir peeling ile gözenekleri açılmış ve arındırılmış cildinize bu maskeyi uygulamanız daha sağlıklı sonuçlar almanızı sağlar. Maskeyi 15 dakika yüzünüzde bekletin ve ardından ılık su ile durulayın.

BAŞ BELASI SİVİLCE VE İZLERİNDEN KURTULMAK İÇİN DOMATES

Domatesin içindeki yüksek orandaki C vitamini hücrelerin yenilenmesine yardımcı olur. Cildi temizleyen ve arındıran domates, sivilce oluşumunu en aza indirir ve mevcut sivilcelerin daha kısa sürede iyileşmesine yardımcı olur.

Sivilce tedavisinde kullanmak için hazırlanan domates maskesinde; 1 yemek kaşığı bal, 1 adet domates ve 1 yemek kaşığı yulaf ezmesi yeterlidir. Malzemeleri temiz bir kapta karıştırın ve maskeyi 15-20 dakika yüzünüzde bekletin.

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GÖZENEKLERİ SIKILAŞTIRMAK VE GÖZALTI TORBALARI İÇİN BADEM

E vitamini açısından oldukça zengin olan badem, cilt sağlığının korunmasında aktif bir rol oynar. Kozmetik ürünlerinde sıklıkla kullanılan badem, cildi sıkılaştırarak yaşlanma etkisini azaltır. Cildi onaran ve hücreleri yenilemeye katkı sunan badem şaşırtıcı bir şekilde gözaltı torbalarının oluşmasını da engeller.

Gözaltı torbalarından kurtulmak için hazırlanacak maskede; yarım fincan badem, 1 yemek kaşığı bal ve yarım yemek kaşığı limon suyu kullanılır. Bademleri bir gece öncesinde suda bekleterek kabuklarını soyun ve ezin. Ezilen bademleri diğer malzemeler ile karıştırarak 10 dakika boyunca yüzünüzde bekletin.

YAŞLANMAYI YAVAŞLATAN SALATALIK

Vitamin ve mineral deposu olan salatalık, büzücü etkisi ile ciltteki geniş gözeneklerin küçülmesine yardımcı olur. Yüzde 95'i su olan salatalık C vitamini bakımından zengindir ve cildin daha genç, daha canlı görünmesini sağlar.

Yaşlanma karşıtı maske için 1 büyük boy salatalığı ezin ve jel haline getirin. Ardından yüzünüze sürün ve 10-15 dakika bekletin.

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