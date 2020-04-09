Cilt bakımı için muzun öyle bir etkisi var ki... İşte evde cilt bakımı önerileri

Parlak ve canlı bir cilt için günlük ve haftalık bakımlar yapmak oldukça önemlidir. Mutfağınız adeta karantina döneminde kişisel bakım mağazanız haline dönüşecek. Her evde bulunan basit malzemelerle arındırıcı, besleyici, nemlendirici ve peeling etkili maskeler yapabilirsiniz. İşte karşınızda cilt bakımında kullanılacak 4 besin önerisi...

CİLDİN NEM DEPOSU MUZ

Muz; içeriğindeki kalori, protein, sodyum, potasyum, magnezyum, A, E, K ve C vitaminleri ile cildinizi nemlendirerek besler. Yüksek antioksidan özelliği ile cilt üzerindeki mikroplarla savaşarak akne ve iltihaplı bölgelerde gözle görülür iyileştirmeler yapar.

Muz ile nemlendirici bir maske yapmak için; 1 adet muz, 1 yemek kaşığı bal ve 10 damla limon suyunu ezerek karıştırmanız yeterli olur. Hafif bir peeling ile gözenekleri açılmış ve arındırılmış cildinize bu maskeyi uygulamanız daha sağlıklı sonuçlar almanızı sağlar. Maskeyi 15 dakika yüzünüzde bekletin ve ardından ılık su ile durulayın.

BAŞ BELASI SİVİLCE VE İZLERİNDEN KURTULMAK İÇİN DOMATES

Domatesin içindeki yüksek orandaki C vitamini hücrelerin yenilenmesine yardımcı olur. Cildi temizleyen ve arındıran domates, sivilce oluşumunu en aza indirir ve mevcut sivilcelerin daha kısa sürede iyileşmesine yardımcı olur.