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Cilt bakımı rutinlerini daha keyifli ve etkili hale getiren ürünler

24.11.2021 07:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha sağlıklı görünen bir cilde sahip olmak için cilt bakım rutinlerini aksatmamanız gerektiğini bilseniz de gün sonunda bu aşamaları tekrarlamak size de zor ve sıkıcı geliyor mu? Kimi zaman da cilt bakım ürünlerini düzenli olarak kullansanız dahi gözle görülür derecede iyi sonuçlar alamamak motivasyonunuzu kırıyor olabilir. Oysa size tüm bu zorlukları unutturacak ve cilt bakımını çok daha eğlenceli hale getirecek ürünler var!

Cilt bakımı rutinlerini daha keyifli ve etkili hale getiren ürünler

Aynı cilt bakımı rutinlerini uygulamak sizin için de sıkıcı bir hâl aldıysa veya kullandığınız ürünlerin etkisini artıracak yardımcılar arıyorsanız size en uygun ürünleri derlediğimiz listemize göz atın.

1. Ürünlerin saçlarınıza bulaşmasını engelleyin: Sevimli saç bantları

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Temizleme aşamasında kullandığımız farklı formlardaki temizleyiciler, maskeler, tonikler, serumlar, nemlendiriciler... Cilt bakımı esnasında yüzümüze çok çeşitli ürünler uyguluyoruz. Bu ürünlerin birçoğu yalnızca yüzde kullanıma uygun olacak şekilde üretiliyor ancak özellikle cilt bakımı esnasında saçımızı bağlamaz veya toplamazsak kullandığımız tüm bu ürünler saç diplerimize bulaşabiliyor. Bu durum sizi de rahatsız ediyor mu?

Öyleyse siz de saçlarınızı pratik bir biçimde toplamanıza yardımcı olacak bu sevimli saç bandı modelini buradan inceleyebilir, bakım rutininizi kolaylaştırabilirsiniz!

2. Ürünlerinizin cildinize nüfuz etme süresini kısaltın: İğneli dermo-roller

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Özellikle derinin altlarına kadar emildiğinde fayda gösteren ürünlerinizin etkisini artıracak bir öneriyle devam ediyoruz. Dr. Pen markasının iğneli dermo-rollerı, sahip olduğu 540 adet 0.25 milimetrelik iğneyle cildinizin üst tabakasında mikro delikler açıyor. Bu sayede kullandığınız ürünler derinizin altına daha hızlı ulaşıyor. Ayrıca cildin kendini yenilemesi noktasında da yarar sağlayan bu ürün, tahrişe sebep olabileceği için hassas ciltli kişilere önerilmiyor. Normal ciltli kişilerde ise asit veya peeling ürünleri ile birlikte kullanılmaması gerekiyor.

Vücudun farklı bölgelerindeki cilt tabakalarına uygulandığı zaman cildinizin yenilenmesine yardımcı olacak bu ürünü buradan inceleyebilirsiniz.

3. Maske uygulamanın eğlenceli hali: Desenli kâğıt maskeler

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Kâğıt maskeler; pratik kullanımları ve hemen etki gösteren içerikleri sayesinde birçok kişinin favori cilt bakım ürünleri arasında yerini almış durumda. Aydınlatıcı, nemlendirici, yatıştırıcı, yaşlanma karşıtı gibi birçok farklı etkiye sahip olan kâğıt maskeleri uygulamak artık daha eğlenceli!

Provitamin B5 ve hyaluronik asit içeren formülasyonu sayesinde aydınlatıcı/beyazlatıcı etki gösteren panda desenli kâğıt maskeyi incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz. E vitamini ve hyaluronik asitli içeriğiyle yoğun nemlendirme sağlayarak cildinizin anında canlanmasını sağlayan kaplan desenli kâğıt maskeyi satın almak için ise buraya tıklayabilirsiniz.

4. Cildinizi derinlemesine temizleyin: Xiaomi InFace Sonic Yüz Temizleme ve Masaj Cihazı

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Cilt bakımının en önemli aşamalarından biri tabii ki temizlik. Ellerinizi kullanarak yaptığınız cilt temizliği ne yazık ki çoğu zaman yeterli olmuyor. Bu noktada yardımınıza yüz temizleme ve masaj cihazları yetişiyor. Xiomi InFace Sonic, 3 seviyeli titreşim özelliği ve yumuşak silikon yapısı sayesinde yüzünüzün kirden tamamen arınmasını ve pürüzsüz bir cilde sahip olmanızı sağlıyor.

Hızlı şarj oluşu sayesinde beğeni toplayan bu yüz temizleme cihazını satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Xiomi InFace Sonic'ten 16 farklı güç seviyesi içeriyor olması ile ayrılan Foreo Luna 3'ü ise buradan inceleyebilirsiniz.

5. Eşsiz bir ürünle cildinizi şımartın: Görkito Miracle Ball

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Cildinizi yatıştırmak, yüz şişliklerinizi indirmek, genişlemiş gözenek görünümünü azaltmak ve daha canlı görünen bir cilt elde etmek için zaman zaman soğuk su ve buzun yardımına başvuruyor olabilirsiniz. Miracle Ball, bu gibi durumlarda yüze buz uygulamayı daha kolay ve eğlenceli bir hale getiriyor. Ürünü kullanabilmek için tek yapmanız gereken cilde faydalı olduğu bilinen çeşitli sütleri veya cilt yağlarını bir miktar suyla karıştırarak Miracle Ball'un içerisine koyup buzluğa atmak. Belli bir süre sonra buzu cildinize uygulayabilirsiniz.

Bu kullanışlı ürünü satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

6. Siyah noktalar kabusunuz olmasın: InFace Ms7000 Siyah Nokta Temizleme Cihazı

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Siyah nokta ve gözenek problemi birçok kişinin kabusu! Özellikle cildin üst katmanında bulunan komedonlar son derece rahatsız edici olabiliyor. Böyle zamanlarda gözeneklerinizi ellerinizle veya farklı manuel cihazlarla açmaya çalışıyor olabilirsiniz. Ancak bu yöntem cildinizi tahriş edebiliyor. InFace MS7000 ise üç kademeli hassas vakumlama özelliği sayesinde cildinizin alt tabakasındaki kir ve ölü deriyi çekiyor. Böylece derinlemesine temizlenmiş bir cilde sahip olmanızı sağlıyor. Hassas ciltli kişilerin bu ürünü dikkatli bir şekilde kullanması gerektiğini söylemeden geçmeyelim!

Yüzünüze buhar banyosu yaptıktan sonra kullanmanızı önerdiğimiz bu cihazı satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

7. Günlük cilt temizliğindeki yardımcınız: Elektronik yüz temizleyici

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Cilt temizliğinin, cilt bakım rutinlerinin en önemli adımı olduğunu daha önce söylemiştik. Bu yüzden de farklı ürün ve aparatlar kullanarak daha etkili bir temizlik yapmak oldukça önemli. Bu yardımcı ürünlerden biri de MF Product'ın elektronik yüz temizleme cihazı. Ürün; kolay kullanım sunan, karma/yağlı ciltlilere özel, yaşlanma karşıtı etki gösteren ve yüz masajı yapan 4 farklı başlığa sahip. Pille çalışan bu ürünü taşıma kutusu sayesinde seyahatlerinizde de rahatlıkla kullanabilirsiniz.

MF Product etiketli bu kullanışlı ürünü satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

8. Taşlarla masajın iyileştirici etkisi: Roller-Gua Sha Taşları ile tanışın!

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Yüzünüzdeki kan dolaşımını hızlandırmak, daha canlı ve genç bir cilt görünümüne sahip olmanıza yardımcı olur. Bunu yapabilmek için ise belli şekillerde biçimlendirilmiş doğal veya yapay taşlardan faydalanabilirsiniz. Dönebilir minik silindirler şeklinde biçimlendirilmiş rollerları yüz masajında kullanabilirsiniz. Buzdolabında beklettikten sonra masaj yaparak cildinizdeki şişlik veya kızarıklığı yatıştırma konusunda da fayda sağlayabilirsiniz. Özellikle yüz kaslarında diş sıkma gibi durumlardan kaynaklı sorunlar yaşayan kişiler için gua sha taşı birebir!

Yüz şekillendirme konusunda da olumlu etkisi olan bu masaj taşlarını satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

9. DIY maskelere ne dersiniz?

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Evde cilt bakımı yaparken çeşitli içeriklere sahip maskeleri sıklıkla kullanmış olabilirsiniz fakat daha önce hiç kendi maskenizi hazırladınız mı? Özellikle kimyasallara karşı hızlı reaksiyon gösteren hassas bir cilde sahipseniz ve piyasadaki markaların ürettiği maskeleri uygulama esnasında sıkıntılar yaşıyorsanız bu muhteşem alet tam size göre! Bu ürün sayesinde besleyici niteliğe sahip cilt yağlarını, daha canlı ve aydınlık bir cilt görünümü için kullanabileceğiniz çeşitli sütleri ve meyve/sebze kabuklarını karıştırarak yüzde yüz doğal ve kendi isteğinize uygun maskeler hazırlayabilirsiniz.

Siz de cilt bakım rutininize farklılık katmak istiyorsanız bu harika teknolojik cihaza buradan sahip olabilirsiniz.

10. Akıllı maske terapisi: Foreo Ufo Mini

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Ürettiği yüz temizleme cihazları ile popülerleşen Foreo'nun bu çok amaçlı ürünü birçok eşsiz özelliğe sahip. Termo-terapi özelliği sayesinde cilde verdiği hafif ısı ile maske ve kremlerin daha hızlı etki etmesini, böylece cildinizin canlanmasını sağlıyor. T-Sonic titreşim teknolojisi sayesinde ise cildinize kontrollü ve etkili titreşimler göndererek kan dolaşımınızın hızlanmasına imkan tanıyor. Bu sayede daha dinç bir cilt görünümünün oluşmasını sağlıyor.

İlk kullanımdan itibaren daha ışıltılı ve sağlıklı bir cilde sahip olmanızı sağlayacak bu ürünü satın almak isterseniz hemen buraya tıklayabilirsiniz.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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Anahtar Kelimeler:
cilt bakımı
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