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Cilt bakım ürünlerini doğru bir şekilde kullanıyor musunuz? Bunları yapmazsanız...

19.10.2021 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cilt bakımında kullandığımız ürünlerinin cilt tarafından iyice emilip etkisinin artması hepimiz için çok önemli. Cildinize uyguladığınız ürünlerin etkisi arttığı zaman cildiniz daha da güzelleşiyor ve kullanılan üründen daha fazla yarar sağlanıyor. Bu etkiyi arttıracak birkaç küçük tüyoyu öğrenmeye hazır mısınız?

Cilt bakım ürünlerini doğru bir şekilde kullanıyor musunuz? Bunları yapmazsanız...

Cilt bakımınızı yaparken alışkanlık haline getireceğiniz minik tüyolar kullandığınız ürünlerden aldığınız verimi arttıracak. Örneğin ürünü cildinize uygulayış şekliniz ve yüzünüze masaj yapıp yapmamanız önemli etkenler arasında yer alıyor. Size vereceğimiz tüyoları uyguladıktan sonra cilt bakım ürünlerinin faydasını daha fazla göreceğinizden hiç şüphemiz yok! Hadi, cilt bakım ürünlerinin etkisini nasıl arttıracağınıza geçelim.

KREMLERİ İÇTEN DIŞA UYGULAYIN

Cilt bakımında kullandığınız ürünler kadar onları uygulayış şekliniz de çok önemli. Kremleri cildinize sürerken içten dışa doğru, yani yanak kısmı için burun tarafından yanaklara doğru, alın için ise aşağıdan yukarı doğru sürmek doğru bir uygulama şekli olacak. Bu uygulayış şekliyle kremin etkisini arttırırken cildinizin daha sıkı olmasını sağlayacaksınız.

GÖZ KREMİNİ PARMAKLARINIZIN ARASINDA ISITARAK UYGULAYIN

Göz çevresi hepimizin bildiği gibi ince ve hassas bir bölge. Haliyle göz çevresine uygulanan kremin uygulama biçimi de önemli bir hal alıyor. Göz kremini uygularken hassas uygulama yapmak oldukça önemli. Yüzük parmaklarınızın arasına alıp ısıtarak uygulayacağınız göz kremi, göz çevresi tarafından hızlıca emilecek ve etkisi artacak.

ROLLER İLE CİLDİNİZE MASAJ YAPIN

Cilt bakımınızı bitirdikten sonra yeşim taşlı roller ile cildinize masaj yapmak rutininizde harika bir kapanış olacak. Yeşim taşı, cildinizdeki kan akışını hızlandırarak bakım ürünlerinin cildiniz tarafından daha hızlı emilip etkisinin artmasını sağlayacak. Ayrıca masajdan sonra cildinizin dinlenip rahatladığını hissedeceksiniz. Rollerın küçük tarafıyla göz altlarınıza yapacağınız masaj da şişkinliklerinizin inip daha canlı göz altlarına kavuşmanıza yardımcı olacak.

SERUMU AVUÇ İÇİNDE ISITIP UYGULAYIN

Cilt bakım serumunu cildinize nasıl uyguladığınız ürünün etkisini arttıracak faktörler arasında. Serumu avuç içinize damlatıp diğer avucunuz yardımıyla ısıtın ve cildinize tampon hareketlerle uygulayın. Serumu ısıtma aşaması, ürünün cilt sıcaklığına getirilerek hızlı emilimini sağlar. Aynı işlemi parmaklarınızla yapmak ürünün parmak aralarınızda kalıp tamamını uygulayamamanıza yol açacak. Bu uygulama şekliyle serumlarınızdan en iyi etkiyi göreceksiniz.

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Anahtar Kelimeler:
cilt bakımı
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