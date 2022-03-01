Cilt bakımını evinde yapmak isteyen kadınlara özel öneriler

Cildimiz her gün olumsuz etmenlere maruz kalır. Hava kirliliği, güneş ve stres gibi faktörler hücrelerin yıpranmasına ve erken yaşlılık belirtilerinin görülmesine neden olur. Bir de buna yanlış bakım rutini ve cilt yapısına uygun olmayan ürünler eklenince durum kontrolden çıkabilir. Aşırı yağlanma, sivilce, akne, kırışıklık ve kızarıklık gibi cilt problemleri kaçınılmaz olur. Siz de cildinize iyi bakmak istiyor ancak her seferinde cilt bakımı için güzellik merkezlerine gitmeyi tercih etmiyorsanız üzülmeyin. Doğru adımları izleyerek ve cildinize uygun ürünleri kullanarak evde de cilt bakımı yapabilirsiniz. Nasıl mı? İşte detaylar...

1. İlk adım makyajı temizlemek olmalı

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Cilt bakımının ilk adımı mutlaka makyaj temizleme olmalı. Makyajı iyice temizlemeden diğer adımlara geçerseniz gözeneklerde makyaj kalıntılara kalacağı için istediğiniz etkiyi elde edemezsiniz. Hem cildinize hem çevreye dost bir makyaj temizleyici isterseniz Peta Cruelty-free sertifikalı Simple Micellar Makyaj Temizleme Suyu bu adımda size yardım edebilir. Alkol, parfüm ve paraben gibi sert kimyasallar içermeyen temizleme suyunda hayvansal kaynaklı içerikler de bulunmaz. Durulamaya ihtiyaç duymadan tüm makyaj kalıntısını tamamen cilt yüzeyinden temizler. Pamuğa yeterli miktarda döktükten sonra cildinizi nazik hareketlerle silerek makyajdan arındırabilirsiniz. Hipoalerjenik ürünü tüm cilt tipleri rahatlıkla kullanabilir.

2. Sıra geldi cilt temizliğine

Yüzünüzü makyajdan arındırdıktan sonra temizleme aşamasına geçebilirsiniz. Cilt bakımının asıl amacı cildi tüm olumsuz etmenlerden arındırarak doğal ışıltısını geri kazandırmak olduğu için kullanacağınız ürünlerin cilt dostu olmasına dikkat etmelisiniz. Bepanthol Derma Arındırıcı & Canlandırıcı Günlük Yüz Temizleme Jeli, sabun içermediği için cildi kurutmaz. Cilt bariyerini ve nem dengesini korur. Cildi gün boyu maruz kaldığı kir ve kalıntılardan nazikçe arındırır. Zengin formülü sayesinde cildi nemlendirir, gerginliği azaltır ve rahatlatır. Seramid sentezini arttırdığı için lipid bariyerinin gelişimine de destek olur.

3. Ölü hücrelere veda edin

Peeling kullanmadan temizleme aşamasını bitirmek mümkün değil. Cilt üzerindeki ölü hücreleri sadece yüz temizleyicilerle gideremezsiniz. Mutlaka peeling kullanmanız gerekir. Eğer kuru ve cansız bir cilt yapınız varsa Thalia Natural Beauty Yüz Peelingi'ni tercih edebilirsiniz. Parafin, hayvansal yağ ve paraben gibi cilde zararlı hiçbir madde içermeyen peeling, cildi ölü hücrelerden arındırır. Pürüzsüz ve aydınlık bir cilt görünümü elde etmenizi sağlar. Ürünü göz çevresi dışında tüm yüze masaj hareketleriyle uyguladıktan sonra iyice durulamalısınız. Ardından cilt bakımının diğer adımına geçebilirsiniz.

4. Tonikle geniş gözenek görünümünü azaltın

Cildi iyice temizleyip ölü hücrelerden arındırdıktan sonra mutlaka tonik uygulamalısınız. Tonik hem temizleme ürünlerinin etkisini arttırır hem gözeneklerin sıkılaşmasını sağlar. Ancak bu noktada cildi kurutmayan ürünleri tercih etmelisiniz. Ayrıca cilt yapınıza uygun toniği seçtiğinizden de emin olmalısınız. Aksi takdirde ciltte tahrişe neden olabilirsiniz. Tüm cilt tiplerinin kullanımına uygun The Purest Solutions Gözenek Sıkılaştırıcı ve Arındırıcı Tonik, geniş gözenek görünümünü azaltır, sebum dengesini korumaya yardım eder. Cildi yeniler ve erken yaşlanma belirtileriyle savaşır. Cilt florasının yeniden dengelenmesini sağlar.

5. Siyah noktalara müdahale zamanı

Cildi tamamen temizledikten sonra cilt problemlerine odaklanabilirsiniz. Eğer siyah nokta problemi yaşıyorsanız bu aşamada hedef odaklı ürünleri kullanabilirsiniz. Pürüzsüz bir cilt için BUFFER Siyah Nokta Temizleme Aleti'nden destek alabilirsiniz. Cihaz, güçlü vakum sistemi sayesinde ciltte bulunan siyah nokta, sivilce ve yağlardan arınmanızı sağlar. Gözenekleri tamamen temizler. Böylece cildiniz ışıltısını geri kazanır. Dört farklı başlığı bulunan cihazın çekim gücünü uygulayacağınız bölgeye göre ayarlayabilirsiniz. Bu sayede tüm yüzünüzde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Cihaz cilde zarar vermez ve herhangi bir tahrişe neden olmaz.

6. Lekelerden kurtulun

Eğer probleminiz siyah nokta değil de lekelerse bu aşamada leke karşıtı ürünleri kullanabilirsiniz. Caudalie Vinoperfect Leke Karşıtı ve Işıltı Verici Esans; güneş, yaşlanma, akne ve hamilelik gibi nedenlerle oluşan leke görünümünün azaltır. Yeni leke oluşumunu da önler. Cildin donuk görünmesinde neden olan ölü hücreleri temizleyerek cilde doğal ışıltısını geri kazandırır. Hızlı emilir ve ferah bir his bırakır. Ayrıca cildi serum uygulaması için hazırlar. Ancak serum adımına geçmeden önce yaklaşık 5 dakika bekleyerek cildin ürünü iyice emmesi için zaman tanırsanız daha fazla etki alabilirsiniz.

7. Cilt bakımının olmazsa olmazı serumlar

Temizlenmiş ve sıkılaşmış cildiniz artık beslenmeye hazır. Bu aşamada serumlardan destek alabilirsiniz. Cilt bakımında serumun nemlendiriciden önce mi yoksa sonra mı uygulanacağı her zaman kafa karışıklığına neden olur. Serumları nemlendirici uygulamadan önce kullanmalısınız çünkü serumlar nemlendiricinin etkisini arttırır. Her cilt bakımında farklı bir cilt problemine odaklanmak isterseniz Carino E Bella Serum Set tam size göre! Set içinde 4 adet serum bulunur. Böylece cilt ihtiyacına göre yoğun şekilde nemlendiren ya da yaşlanma karşıtı etki gösteren bir serumu uygulayabilirsiniz. Tercih tamamen sizin.

8. Artık yüzünüzü nemlendirebilirsiniz

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Nemlendiriciler cilt bakımında mutlaka yer almalı. Serumdan sonra uygulandığı zaman etkisini gün boyu sürdürür. Eğer hafif yapılı bir nemlendirici arayışındaysanız Darphin Hydraskin Light Nemlendirici Jel Krem'i tercih edebilirsiniz. Normal ve karma ciltlerin kullanımına uygun nemlendirici, nem mekanizmasını uyarır ve teninizi derinlemesine nemlendirir. Cildin nem rezervlerinin doldurulmasına yardım ettiği için canlılığını geri kazandırır. Nemlendiriciyi sadece yüzünüze değil boyun ve dekolte bölgesinde de uygulayabilirsiniz. Eğer kremi makyaj öncesi baz olarak uygularsanız gün boyu makyajın taze kalmasını sağlayabilirsiniz.

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9. Güneşten korunmayı ihmal etmeyin

Geldik son aşamaya, güneş ışınlarından korunmak! Eğer cilt bakımını yatmadan önce yapmıyorsanız mutlaka güneş kremi kullanmalısınız. Güneş kremi kullanmak için illa dışarı çıkmanız ya da yaz aylarında olmanız gerekmiyor. Evde ya da bulutlu havalarda da güneş ışınları cildinizi etkilemeye devam eder. Ancak özellikle güneş ışınlarının dik açıyla geldiği yaz günlerinde yüksek koruyucu ürünleri kullanmalısınız. La Roche Posay Anthelios Uvmune SPF+50 Yüz Güneş Kremi, bu aşamada ihtiyaç duyduğunuz korumayı sağlar. Tere ve suya dayanıklı formülü aynı zamanda yapışkan his de bırakmaz.

10. Maskesiz cilt bakımı mümkün mü?

"Cilt bakımında maskeyi ne zaman yapmalıyım?" diye düşünüyor olabilirsiniz. Aslında maskeleri sadece cilt bakımıyla sınırlı tutmamalısınız. Haftada 1 ya da 2 kere, cildinizin ihtiyacına göre maske uygulaması yapabilirsiniz. Ancak cilt bakımı rutininde maske yapmak isterseniz serum adımı yerine besleyici maskeleri tercih edebilirsiniz. Eğer hem cilt bakımında hem cildinizin ihtiyaç duyduğu zamanlarda kullanabileceğiniz pratik bir maske arayışındaysanız kağıt maskeleri tercih edebilirsiniz. Doğal ve çevre dostu Missha Pirinç Özlü Aydınlatıcı ve Nemlendirici Yaprak Maske hem cildi nemlendirir hem aydınlık bir görünüme kavuşturur. Pratik ve etkili maskeden vazgeçemeyeceksiniz!