Nemli havada saçlarınız kabarıyorsa dikkat! Hollywood yıldızlarının kuaförü sırrını paylaştı

Yaz aylarında artan sıcaklık ve nem, saçlarda kabarma sorununu daha belirgin hale getirebiliyor. Saç stilisti Luke Hersheson, kabaran saçların her zaman yıpranmış saç anlamına gelmediğini belirtt ve saçın daha pürüzsüz ve sağlıklı görünmesi için dikkat edilmesi gereken noktaları sıraladı.

Sıcak bir günde evden özenle şekillendirilmiş saçlarla çıkıp kısa süre sonra saçların kabardığını görmek oldukça can sıkıcıdır. Kabarma çoğu zaman saçın yıpranmış olmasıyla ilişkilendirilse de uzmanlara göre durum bundan daha farklı. Nem oranı yükseldiğinde en sağlıklı saçlar bile kısa sürede kabarabiliyor.

SAÇ NEMİ SÜNGER GİBİ ÇEKİYOR

Uzman isme göre saç, havadaki nemi sünger gibi içine çekebiliyor. Bu durum saç telinin şişmesine, pürüzsüz görünen şeklin kısa sürede bozulmasına neden olabiliyor. Kıvırcık, dalgalı ve dokulu saçlar doğal olarak daha kuru ve gözenekli olduğu için nemden daha fazla etkilenebiliyor. Ancak ince ve düz saçlar da bu durumdan tamamen korunmuş değil; onlarda kabarma daha çok uçuşan saç telleri şeklinde görülebiliyor.

KABARMA HER ZAMAN YIPRANMIŞ SAÇLAR ANLAMINA GELMİYOR

Saçın kabarması otomatik olarak yıpranmış olduğu anlamına gelmiyor. Nem, doğal doku, yeni çıkan saçlar ve elektriklenme de kabarmaya yol açabiliyor. Yıpranmış saçlar daha gözenekli olduğu için neme karşı daha hassas olabilir ancak uzmanlara göre saçtaki hafif hareket bazen aşırı şekillendirilmiş görünüm yerine daha modern ve doğal bir etki yaratabiliyor.

DUŞUN SONUNDA SOĞUK SUYLA DURULAYIN

Duşun sonunda saçları soğuk suyla durulamak küçük ama etkili bir alışkanlık olabilir. Soğuk su, şekillendirmeye başlamadan önce saçın daha düz görünmesine yardımcı olabilir. Bu yöntem tek gecede mucize yaratmasa da zamanla saçın daha pürüzsüz bir hale sahip olmasına katkı sağlayabilir. Özellikle kalın telli, sert ya da boyalı saçlara sahip olanlar bu adımdan daha fazla fayda görebilir.

NORMAL HAVLU YERİNE MİKROFİBER HAVLU KULLANIN

Saçın kabarmasına neden olan en büyük hatalardan biri, şekillendirici ürünlere geçmeden önce yapılıyor. Klasik havlular saç üzerinde gereksiz sürtünme yaratabiliyor ve saç en hassas halindeyken dolaşabiliyor. Bu nedenle saçları karıştırmak yerine mikrofiber havluyla fazla suyu nazikçe almak daha doğru bir yöntem olarak öne çıkıyor.

SAÇ NEMLİYKEN ŞEKİLLENDİRİCİ KREM UYGULAYIN

Uzmanlara göre zamanlama, kullanılan ürün kadar önemli. Saç yıkandıktan sonra şekillendirici ürünleri uygulamak için fazla beklemek sık yapılan hatalardan biri. Saç havluyla kurulandıktan sonra uzun süre bekletildiğinde düzensiz kurumaya başlayabiliyor. Bu nedenle hafif bir şekillendirici kremi saç hala nemliyken orta boylardan uçlara doğru uygulamak, kabarmayı azaltmaya ve şekillendirme için daha iyi bir zemin oluşturmaya yardımcı olabilir.

SAÇ KURUTMA MAKİNENİZİ DOĞRU KULLANIN

Saçı kendi halinde kurumaya bırakmak, kabarmayla mücadelede her zaman en iyi çözüm olmayabilir. Uzmanlara göre saçın uzun süre nemli kalması, tellerin şişmesine ve kabarmaya daha açık hale gelmesine neden olabilir. Bu yüzden yoğun hava akışına sahip kaliteli bir saç kurutma makinesi kullanmak ve başlık aparatını takarak havayı saç telinin yönüne doğru vermek önem taşıyor. Havanın gelişigüzel her yöne üflenmesi ise kabarmayı artırabilir.

DOĞAL SAÇ YAPINIZLA SAVAŞMAYIN

Nemli havalarda saçın doğal yapısıyla mücadele etmek yerine onunla uyumlu hareket etmek daha doğru olabilir. Doğal olarak kıvrımlı ya da dalgalı saçları tamamen düz tutmaya çalışmak, nemli havalarda kısa sürede bozulabilecek bir görünüm yaratabilir. Bunun yerine saçın kendi hareketini destekleyen modeller tercih etmek daha kalıcı ve doğal bir sonuç sağlayabilir.

SAÇ ÇİZGİSİNİ UNUTMAYIN

Birçok kişi saçın boy ve uçlarına odaklansa da kabarma çoğu zaman ilk olarak saç çizgisinde ortaya çıkıyor. Saç çizgisindeki ince telli bebek saçları kontrol altına almak için temiz bir diş fırçası ya da maskara fırçasına az miktarda şekillendirici krem alınabilir. Bu yöntem, saçları sertleştirmeden daha toparlanmış ve parlak bir görünüm vermeye yardımcı olabilir.

SAÇ YAĞLARINI AZ KULLANIN

Kabarma başladığında argan, badem yağı gibi yağları saça bolca uygulamak cazip gelebilir ancak uzmanlar bu alışkanlığa karşı uyardı. Fazla yağ, saç tellerini ağırlaştırabilir ve saçın dış tabakasını gerçekten düzleştirmeyebilir. Bunun yerine hafif yapılı bir krem tercih etmek, saça kontrol, yumuşaklık ve hareket kazandırmak açısından daha etkili olabilir.