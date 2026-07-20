Klima gibi çalışan kıyafetler! Herkesin dolabında var

Sıcak hava dalgaları giderek daha sık görülürken giydiğimiz kıyafetler de vücudun ısı dengesinde önemli rol oynuyor. Araştırmalar, doğru kıyafet seçiminin kişinin daha rahat hissetmesine ve klima kullanımının azaltılmasına katkı sağlayabileceğini gösteriyor.

BEYAZ HER ZAMAN KURTARMIYOR

Beyaz kıyafetler güneş ışığını yansıtırken siyah kumaşlar daha fazla ısı emiyor. Ancak sıcaklık yalnızca güneşten gelmiyor; vücut da dışarıya ısı yayıyor. Bu nedenle kıyafetin renginden çok vücuda nasıl oturduğu önem kazanabiliyor.

Çöl bölgelerinde yaşayan Bedeviler üzerinde yapılan bir araştırmada bol siyah ve beyaz kıyafetlerin vücuda ulaşan ısı açısından benzer sonuçlar verdiği görüldü. Siyah kumaş daha fazla ısı emse de bol kesimin oluşturduğu hava akımı, bu sıcaklığın cilde ulaşmadan dağılmasına yardımcı olabiliyor. Dar kıyafet tercih edilecekse açık renkler daha avantajlı olabilir.

KURU SICAKLA NEMLİ SICAK AYNI DEĞİL

Kıyafet seçerken havanın kuru mu yoksa nemli mi olduğu da önem taşıyor. Kuru havada ter daha kolay buharlaşarak vücudun serinlemesine yardımcı oluyor. Nemli havada ise hava zaten su buharıyla dolu olduğu için terin buharlaşması zorlaşıyor ve kıyafetler daha uzun süre ıslak kalabiliyor.

Bu nedenle özellikle nemli günlerde hafif, bol ve hava geçiren parçalar tercih etmek gerekiyor. Vücuda yapışan, kalın ve hava dolaşımını engelleyen kıyafetler ise bunaltıcı hissi artırabiliyor.

HER KUMAŞIN AVANTAJI DA DEZAVANTAJI DA VAR

Pamuk ve keten gibi kumaşlar hava geçirebilse de teri emdikten sonra yavaş kuruyabiliyor. Naylon ve polyester gibi spor giyimde kullanılan kumaşlar ise nemi ciltten uzaklaştırıp daha hızlı kuruyabiliyor ancak koku tutabiliyor ve ıslandığında rahatsız edici hale gelebiliyor.

Araştırmalar, doğal veya sentetik kumaşlardan birinin her koşulda daha üstün olmadığını gösteriyor. Asıl önemli olan kıyafetin hafif, bol, hava geçiren ve vücuda yapışmayan bir yapıda olması. Kısacası sıcak havalarda yalnızca renge değil, kumaşın yapısına, kıyafetin kesimine ve havanın nem oranına da dikkat etmek gerekiyor.