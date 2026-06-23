KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Güzellik - Moda

Gözünüze bu estetik müdahaleyi yaptırmadan önce iki kere düşünün

Sosyal medyanın etkisiyle son yıllarda badem göz görünümüne yönelik ilgi artış gösterdi. Estetik müdahalelerin yalnızca trendlere göre planlanmaması gerektiği konusunda uzmanlar uyardı.

Gözünüze bu estetik müdahaleyi yaptırmadan önce iki kere düşünün

Plastik, Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. Uğur Öner, yorgun ve yaşlı görünen yüz ifadesinin her zaman göz kapağı düşüklüğünden kaynaklanmadığını belirterek, "Yüzü bir bütün olarak değerlendirmek gerekiyor. Amaç, kişinin ifadesini değiştirmek değil; daha dinlenmiş ve enerjik görünmesini sağlamak olmalı" açıklamasında bulundu.

Çekik ve dinamik göz görünümüne yönelik taleplerin arttığını ifade eden Dr. Öner, estetik cerrahide tek bir bölgeye odaklanmanın her zaman doğru sonuç vermeyebileceğini söyledi.

Gözünüze bu estetik müdahaleyi yaptırmadan önce iki kere düşünün 1

YORGUN GÖRÜNÜMÜN NEDENİ SADECE GÖZ KAPAKLARI DEĞİL

Birçok kişinin aynaya baktığında göz çevresindeki değişiklikleri fark ettiğini belirten Dr. Öner, "Kişiler çoğu zaman göz kapaklarındaki ağırlığı, kaş düşüklüğünü veya yorgun bakışlarını fark ediyor. Ancak bu görünümün tek nedeni göz çevresi değil. Şakak bölgesi ve orta yüzde zamanla meydana gelen doku sarkmaları da yüz ifadesini belirgin şekilde etkiliyor" diye konuştu.

"KİŞİNİN YÜZ YAPISI, KAŞ POZİSYONU VE ORTA YÜZ ANATOMİSİ BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMELİDİR"

Sosyal medyada sıkça karşılaşılan badem göz trendinin estetik beklentileri etkilediğini belirten Öner, "Özellikle gözün dış köşesinde elde edilen hafif yükselme, birçok kişinin daha çekici ve dinamik olarak tanımladığı göz formunun oluşmasına katkı sağlayabiliyor. Ancak her hasta için tek hedef bu olmamalıdır. Kişinin yüz yapısı, kaş pozisyonu ve orta yüz anatomisi birlikte değerlendirilmelidir" ifadelerini kullandı.

"ORTA YÜZDEKİ DEĞİŞİKLİKLER GÖZ ARDI EDİLMEMELİ"

Yaş alma süreciyle birlikte elmacık kemikleri üzerindeki yumuşak dokuların aşağı doğru yer değiştirdiğini ifade eden Öner, "Bu durum yanakların düzleşmesine, nazolabial çizgilerin belirginleşmesine ve yüzün daha yorgun görünmesine neden olabiliyor. Üst yüzle birlikte orta yüzün de değerlendirilmesi, daha dengeli ve doğal sonuçlar elde edilmesini sağlayabiliyor" dedi.

"DOĞAL GÖRÜNÜM ESTETİK CERRAHİNİN TEMEL HEDEFİ OLMALI"

Estetik cerrahide güncel yaklaşımın yüzü germekten çok, zamanla kaybedilen anatomik yapıların yeniden desteklenmesi olduğunu belirten Öner, "Endoskopik temporal lift yöntemi ile gerçekleştirdiğimiz bu işlemde amacımız kişinin ifadesini değiştirmek değil. İyi planlanmış uygulamalar sonrasında insanlar genellikle ameliyatı fark etmiyor. Ancak kişinin daha dinlenmiş, daha enerjik ve daha genç göründüğünü düşünüyorlar" dedi.

Gözünüze bu estetik müdahaleyi yaptırmadan önce iki kere düşünün 2

"KİŞİYE ÖZEL DEĞERLENDİRİLMELİDİR"

Estetik uygulamaların sosyal medya trendlerinden etkilenerek değil, kişinin ihtiyaçları ve yüz anatomisi doğrultusunda planlanması gerektiğini vurgulayan Öner, "Her estetik talep, kişiye özel değerlendirilmelidir. Kalıcı ve başarılı sonuçların anahtarı doğal görünümü koruyan, bütüncül yaklaşımdır" ifadelerine yer verdi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türk bilim insanından akılalmaz çalışma!Türk bilim insanından akılalmaz çalışma!
Türkiye'de çok yaygın: En zehirli 7 bahçe bitkisi açıklandı! Türkiye'de çok yaygın: En zehirli 7 bahçe bitkisi açıklandı!

Anahtar Kelimeler:
estetik cerrahi estetik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.