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Cilt beslenmesi ve gençliğin korunması hakkında bilmeniz gereken püf noktaları

Uzm. Dr. A. Demet Aşkın Uzm. Dr. A. Demet Aşkın
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 27.08.2019 12:51 | Son Güncelleme

Cilt sağlığının korunması için genç yaşlardan itibaren bilinçli bakım ve beslenme oldukça önemli. Medikal Estetik Uzmanı Dr. Demet Aşkın, cildin beslenmesi ve gençliğin korunması üzerine bilinmesi gereken tüm püf noktaları ve detaylarını bizler için anlattı.

Cilt beslenmesi ve gençliğin korunması hakkında bilmeniz gereken püf noktaları

Erken yaşlardan itibaren sağlıklı yaşam için edinilmesi gereken alışkanlıklar arasında cildi güneşten korumak, yağ dengesinin düzenlenmesi için düzenli cilt temizliği yapmak ve uygun ürün kullanmak, sağlıklı beslenmek, sigara-zararlı maddeler ve kirli havadan uzak durmak, yeterli miktarda su içmek, düzenli uyumak ve hareketli olmak yer alır.

Bunların dışında güveneceğiniz bir doktorunuz olup ara ara cildinizin ihtiyacı olan vitamin, mineral, amino asit, hyalüronik asit, kollajen vb. içerikler ile beslenmesini sağlamalısınız.

YAŞLANMAYI YAVAŞLATIR

Mezoterapi veya mezolift denilen yöntemlerle 3-6 ayda bir yaşınıza, cildinizin durumuna ve ihtiyacına göre doktorunuzun muayene sonucu seçeceği ürünlerin, cildinizin altına 1-1,5 cm aralıklarla enjekte edilmesi, cildinizi besler, yaşlanmasını yavaşlatır ve yapısını canlı tutar.

DAHA DİRİ VE PARLAK BİR CİLT İÇİN

Ürünlerin güvenilir olması ve doğru uygulama önemlidir. Bu ürünler içinde hyalüronik asit en önemli yapı taşıdır. BCN mezoterapi ürünleri güvenliği ve çeşitliliği yüksek mezoterapi ürünlerindendir.

Trace elementler, vitamin C cildi yenilemekte oldukça önemlidir. X-DNA, DMAE ve Glutathion ise anti aging ve doku yenilenmesi açısından gereklidir. Düzenli doğru tedavi edilen ciltler daha diri, parlak, genç ve yağ dengesi düzgün ve lekesiz olarak yaş alırlar.

NE SIKLIKLA YAPILIR? UYGULAMA SONRASI NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

3-6 ayda bir uygulama yapılabilir. Uygulama sonrasında yapılan bölgede kızarıklık, ödem alerji, morarma görülebilir. Uygulamanın ardından havuz ya da denize girilmemesi gerekir. Aynı gün cilt bakımı ve aynı bölgeye farklı invaziv uygulamalar da yapılmamalı. Ancak günlük yaşamı etkilemeyen cilt sağlığınızın devamlılığını sağlayan uygulama olduğu unutulmamalı.

Herkese iyi günler dilerim, sevgilerimle...

Medikal Estetik Uzmanı
Dr. Demet Aşkın

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Anahtar Kelimeler:
sağlıklı cilt cildin beslenmesi

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