Cilt beslenmesi ve gençliğin korunması hakkında bilmeniz gereken püf noktaları

Erken yaşlardan itibaren sağlıklı yaşam için edinilmesi gereken alışkanlıklar arasında cildi güneşten korumak, yağ dengesinin düzenlenmesi için düzenli cilt temizliği yapmak ve uygun ürün kullanmak, sağlıklı beslenmek, sigara-zararlı maddeler ve kirli havadan uzak durmak, yeterli miktarda su içmek, düzenli uyumak ve hareketli olmak yer alır.

Bunların dışında güveneceğiniz bir doktorunuz olup ara ara cildinizin ihtiyacı olan vitamin, mineral, amino asit, hyalüronik asit, kollajen vb. içerikler ile beslenmesini sağlamalısınız.

YAŞLANMAYI YAVAŞLATIR

Mezoterapi veya mezolift denilen yöntemlerle 3-6 ayda bir yaşınıza, cildinizin durumuna ve ihtiyacına göre doktorunuzun muayene sonucu seçeceği ürünlerin, cildinizin altına 1-1,5 cm aralıklarla enjekte edilmesi, cildinizi besler, yaşlanmasını yavaşlatır ve yapısını canlı tutar.

DAHA DİRİ VE PARLAK BİR CİLT İÇİN

Ürünlerin güvenilir olması ve doğru uygulama önemlidir. Bu ürünler içinde hyalüronik asit en önemli yapı taşıdır. BCN mezoterapi ürünleri güvenliği ve çeşitliliği yüksek mezoterapi ürünlerindendir.