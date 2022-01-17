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Cilt lekelerinden şikayetçi olanlar! İşte evde uygulayabileceğiniz cilt beyazlatma yöntemleri...

17.01.2022 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cilt sağlığı, şüphesiz tüm kadınların önem verdiği konuların başında geliyor. Ancak kusursuz bir cilt hayali, cilt lekeleri ile karşı karşıya kalındığında hayal kırıklığına dönüşebiliyor. "Bu lekelerden kurtulmanın bir yolu yok mu?" diye düşünüyorsanız evinizde kolaylıkla uygulayabileceğiniz cilt beyazlatma yöntemleri ile hayal ettiğiniz bembeyaz cilde kavuşabilirsiniz!

Cilt lekelerinden şikayetçi olanlar! İşte evde uygulayabileceğiniz cilt beyazlatma yöntemleri...

Cilt lekeleriniz için güzellik merkezlerinde saatlerinizi harcamak istemiyor musunuz? Ya da bilmediğiniz kimyasal ürünler kullanmak sizi korkutuyor mu? Cevabınız evet ise evinizde kısa sürede hazırlayabileceğiniz birbirinden farklı cilt beyazlatma yöntemlerine bu yazımızdan ulaşabilirsiniz.

YILLARIN GÜZELLİK SIRRI: PİRİNÇ

Çevresel veya genetik faktörler, cildinizde istemediğiniz lekelerin oluşmasına neden olabilir. Bu renk eşitsizlikleri de zamanla rahatsız edici bir hal alıyor. Peki, lekesiz ve pürüzsüz bir cilt için ne yapmalısınız? Uzak Doğulu kadınların kusursuz ciltlerinin sırrı olan pirinç ile cilt lekelerinizden kurtulabileceğiniz bir karışım hazırlayabilirsiniz.

  • Elinizdeki pirinci haşlayıp soğuttuktan sonra pirinç suyunu temiz cildinize tonik olarak sürebilir, kalan pirinç lapasını ise bir miktar bal ile karıştırıp maske olarak uygulayabilirsiniz. Pirinç maskesini düzenli uyguladığınız takdirde bembeyaz ve pürüzsüz bir ten elde edebilirsiniz.

HER DERDİN DEVASI: LİMON

Limon, antioksidan içeriği ile cilt beyazlatma uygulamalarında en çok kullanılan malzemelerden biri. Doğal aydınlatıcı özelliğe sahip limonu; Hindistan cevizi yağı, süt, bal, yoğurt gibi cilde faydalı ve kolay ulaşabileceğiniz malzemelerle kullanabilirsiniz.

  • Yoğurt ve limon karışımı, cilt lekeleri ile savaşmada oldukça etkili. 1 çay kaşığı limon ve 2 yemek kaşığı yoğurdu karıştırarak yüzünüze uygulayın, 20 dakika boyunca bekleyin. Sonrasında ılık su ile durulayarak cildinizi temizleyebilirsiniz.

CİLT BEYAZLATMA HARİKASI: ZERDEÇAL

Zerdeçal, cilt lekeleriyle savaşanların kesinlikle denemesi gereken bitkilerden biri. Oldukça zengin bir içeriğe sahip zerdeçal, cilt beyazlatma konusunda harikalar yaratıyor. Cilt lekelerinize hızlıca veda edebileceğiniz zerdeçallı karışımlara mutlaka şans verin!

  • 1-2 yemek kaşığı toz zerdeçal, limon suyu, bal, yarım yemek kaşığı yoğurt ve yarım çay kaşığı sirkeyi karıştırarak elde ettiğiniz maskeyi fırça veya makyaj pamuğu yardımı ile cildinize uygulayın. 20-25 dakika beklettikten sonra ılık su ile yüzünüzü temizleyin. Bu maskeyi haftada 2 kez uygulayabilirsiniz.


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Anahtar Kelimeler:
cilt bakımı
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