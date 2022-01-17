Cilt lekelerinden şikayetçi olanlar! İşte evde uygulayabileceğiniz cilt beyazlatma yöntemleri...

Cilt lekeleriniz için güzellik merkezlerinde saatlerinizi harcamak istemiyor musunuz? Ya da bilmediğiniz kimyasal ürünler kullanmak sizi korkutuyor mu? Cevabınız evet ise evinizde kısa sürede hazırlayabileceğiniz birbirinden farklı cilt beyazlatma yöntemlerine bu yazımızdan ulaşabilirsiniz.
Çevresel veya genetik faktörler, cildinizde istemediğiniz lekelerin oluşmasına neden olabilir. Bu renk eşitsizlikleri de zamanla rahatsız edici bir hal alıyor. Peki, lekesiz ve pürüzsüz bir cilt için ne yapmalısınız? Uzak Doğulu kadınların kusursuz ciltlerinin sırrı olan pirinç ile cilt lekelerinizden kurtulabileceğiniz bir karışım hazırlayabilirsiniz.
Limon, antioksidan içeriği ile cilt beyazlatma uygulamalarında en çok kullanılan malzemelerden biri. Doğal aydınlatıcı özelliğe sahip limonu; Hindistan cevizi yağı, süt, bal, yoğurt gibi cilde faydalı ve kolay ulaşabileceğiniz malzemelerle kullanabilirsiniz.
Zerdeçal, cilt lekeleriyle savaşanların kesinlikle denemesi gereken bitkilerden biri. Oldukça zengin bir içeriğe sahip zerdeçal, cilt beyazlatma konusunda harikalar yaratıyor. Cilt lekelerinize hızlıca veda edebileceğiniz zerdeçallı karışımlara mutlaka şans verin!
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