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    4. Cilt lekelerini silip süpürüyor! Kusursuz bir cilde sahip olmak için 3 önemli madde

    Cilt lekelerini silip süpürüyor! Kusursuz bir cilde sahip olmak için 3 önemli madde

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    15.03.2024 12:34
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    Cilt lekeleri, birçok kişinin karşılaştığı bir sorundur. Kusursuz bir cilde sahip olmak için doğru bakım rutinleri önemlidir. Cildi iyileştiren bu 3 madde, cildinizin tonunu eşitlemeye, lekeleri azaltmaya ve cildinizi yenilemeye yardımcı olur. Doğru cilt bakımı ile daha parlak, pürüzsüz ve kusursuz bir cilde sahip olabilirsiniz.

    Cilt lekeleri, cilt tonu eşitsizliği gibi sorunlarla başa çıkmak herkes için önemlidir. Bu ancak doğru cilt bakımıyla hafifletilebilir. Kusursuz bir cilde sahip olmak için cilt lekelerini silip süpüren 3 önemli maddeyi haberimizde derledik.

    KUSURSUZ BİR CİLDİN 3 SIRRI

    1) Cildin lekesiz ve kusursuz bir görünüme sahip olabilmesinin en önemli özelliği ölü derilerin dökülmesidir. Düzenli yapılan peeling uygulaması , kendini yenileyen ve yeni hücrelerin üretimini sağlayan bir cilt elde edilmesini sağlar.

    bebek cilt

    2) Kullandığın güneş kreminin 50 spf olmasına dikkat et. Daha düşük derece kremlerin koruyuculuk oranı da düşüktür.

    güneş kremi sürmek

    3) Her gece yatmadan leke üzerlerine bir pamuk yardımıyla limon suyu ve gül suyu karışımını nazikçe uygulayabilirsin.

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