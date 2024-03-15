Cilt lekelerini silip süpürüyor! Kusursuz bir cilde sahip olmak için 3 önemli madde

Cilt lekeleri, cilt tonu eşitsizliği gibi sorunlarla başa çıkmak herkes için önemlidir. Bu ancak doğru cilt bakımıyla hafifletilebilir. Kusursuz bir cilde sahip olmak için cilt lekelerini silip süpüren 3 önemli maddeyi haberimizde derledik.

KUSURSUZ BİR CİLDİN 3 SIRRI

1) Cildin lekesiz ve kusursuz bir görünüme sahip olabilmesinin en önemli özelliği ölü derilerin dökülmesidir. Düzenli yapılan peeling uygulaması , kendini yenileyen ve yeni hücrelerin üretimini sağlayan bir cilt elde edilmesini sağlar.

2) Kullandığın güneş kreminin 50 spf olmasına dikkat et. Daha düşük derece kremlerin koruyuculuk oranı da düşüktür.

3) Her gece yatmadan leke üzerlerine bir pamuk yardımıyla limon suyu ve gül suyu karışımını nazikçe uygulayabilirsin.







