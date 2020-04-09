Cilt rengini açmak için mucizevi bitki... Her evde bulunuyor!

Doğal besinler özellikle cilt bakımında şaşırtıcı derecede şahane sonuçlar veriyor. Akne ve siyah nokta problemiyle savaşmak, cildi arındırmak ve beslemek için doğal ürünlerin kullanıldığına şahit olmuşsunuzdur. Peki, cilt renginin açılması ve renk eşitsizliğinin giderilmesi için doğal kürler olduğunu söylesek şaşırır mısınız?

Cilt, rengini melanosit adı verilen hücreler tarafından üretilen melanin pigmentinden alır. Melanin pigmentinin işlevselliğini; başta güneş olmak üzere, stres, çevre kirliliği, kuruluk ve nikotin gibi faktörler etkiler. Zaman içerisinde melanin pigmentinin düzensiz çalışması ciltte lekelenmelere, renk farklılıklarına ve cildin koyulaşmasına neden olur.

İşte, evde uygulayabileceğiniz doğal cilt rengi açma formülleri...



