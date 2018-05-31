Cilt sağlığınızı korumak için bu hatalara düşmeyin

* Cildi korumayı ihmal etmek
Özellikle yaz aylarında, günlük hayatınızda güneş koruyuculardan yararlanmamak; cildiniz için
yapabileceğiniz en büyük hatalardan biri. Güneş, cilt kanserinden yanıklara, cilt lekelerine ve
hızlı yaşlanmaya kadar cildinize pek çok zarar verebilir. Bu nedenle, ne kadar sıkıcı veya
bıktırıcı olursa olsun, güneş koruyucularını kullanmayı ihmal etmemelisiniz.
* Makyaj ile uyumak
Cildinizin nefes alması ve yenilenmesi için en uygun zaman, gece vaktidir. Bu yüzden, ne
kadar yorgun olursanız olun, makyajınızı temizlemeden yatmak, büyük bir cilt bakımı hatası
olur. Makyaj ile uyumak, ölü hücreleri arttırarak cildinizin yıpranmasını kolaylaştırır. Göz
makyajıyla yatmak, kirpiklerinizin daha çok dökülmesine neden olur. Cildinizi, uygun
malzemelerle temizlemeyi ihmal etmeyin.
* Nemlendirici kullanmamak
Cilt tipiniz ne olursa olsun, nemlendirici ürünler vazgeçilmeziniz olmalı. Kuru ciltler, nem
oranlarını yükseltmek; yağlı ciltler, nem oranlarını dengelemek; normal ciltler de nem
dengesini korumak için, düzenli olarak nemlendirici kullanmalı. Benim cildim zaten yağlı
demeyin, cildinizin yağlanma problemini, doğru nemlendiricileri rutin olarak kullanarak
engelleyebilirsiniz. Bununla birlikte, gereğinden fazla nemlendirici kullanmak da cildiniz için
yanlış bir uygulama olur.
* Makyaj fırçalarını düzenli olarak temizlememek
Makyaj malzemelerini uygularken yararlandığınız fırça ve sünger gibi araçları, birkaç günde
bir ya da en azından haftada bir temizlemelisiniz. Bu materyallerin üzerinde bakteri oluşumu
hızlıdır ve cildinizle sürekli temas halindedirler. Cilt bakımında, yaptıklarınız kadar,
yapmadıklarınızın da etkili olduğunu unutmayın.
* Sivilcelere saldırmak
Dermatologlar, sivilceleri sıkmanın cilt sağlığınız için doğru olmadığını sıklıkla söyler.
Sivilcenizi sıkmak, enfeksiyona yol açabilir veya iz kalmasına neden olabilir. Ancak kendinize
engel olamıyorsanız, hiç değilse bunu en az zararla atlatacağınız yoldan denemelisiniz.
Öncelikle sivilcenizin beyaz ucu oluşana kadar bekleyin. Minik bir iğneyi ateşte steril hale
getirin. Cilde uygun dezenfektanlı pamuk yardımıyla, hem iğneyi hem de sivilcenizin olduğu
bölgeyi temizleyin edin. Sivilcenizin beyaz ucunu, iğne yardımı ile nazikçe delin. Ardından iki
kulak çubuğu yardımıyla, kenarlardan bastırarak irinin tamamen çıkmasını sağlayın. İşlem
tamamlandığında, benzoil peroksit veya cadı fındığı toniğiyle yarayı tedavi edebilirsiniz.
* Yanlış cilt bakım ürünleri veya makyaj malzemeleri kullanmak
Cildinizi tanımak, önceliğiniz olmalı. Cilt tipinizi tespit edin, neye alerjiniz olabileceğini bilin ve
buna göre ürünler tercih edin. Seçimlerinizi, iklim koşullarına göre de değerlendirin. Fiyatının
yüksek olması, o ürünün sizin için doğru bir malzeme olacağı anlamına gelmez. Nem, sıcaklık,
kullandığınız suyun değerleri, tükettiğiniz gıdalar, yaşınız, uyku düzeniniz ve pek çok farklı
etkenle, cildiniz sürekli değişim halindedir. Ona ayak uydurun, neye ihtiyacı olduğunu tespit
edin. Tabii ki kullandığınız ürünlerin tarihinin geçmediğinden de emin olun!
* Cilde sert davranmak
Cilt bakımı sırasında, siyah noktalarınızdan kurtulmaya çalışırken veya nemlendirici sürerken,
cildinize uyguladığınız basınca dikkat edin. Cilt esnektir ve kendini yenileme yeteneğine
sahiptir. Ancak ne kadar güç uygularsanız ve ne kadar yıpratırsanız, cildinize o kadar zarar
verirsiniz.
* Fazla soyma ve peeling işlemi
Ölü deriden kurtulmak için kullanılan, cildinizin soyulmasını ve kabukların atılmasını sağlayan
ürünlere dikkat etmelisiniz. Aynı şekilde peeling yapmak konusunda da temkinli olmalısınız.
Bu uygulamaları gereğinden fazla ve sık yaparsanız, derinizin incelmesine, hassaslaşmasına
ve ciddi problemlere yol açabilirsiniz.
* Cilt bakım rutinini sürekli değiştirmek
Cilt bakım rutininizi veya cilt bakım ürünlerinizi sık sık değiştirmek, cildiniz için doğru bir
tercih değildir. Cilt bakımı bir süreçtir, tek seferde mucize beklememelisiniz. Cildinizin,
kullandığınız ürünlere ve uygulama şeklinize uyum sağlamasına izin verin. Devamlılığa ve
düzene özen gösterin. Tabii ki bu durum, ürünlerin veya uygulamanın cildinize zarar verdiğini
görürseniz, geçerli değildir.
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