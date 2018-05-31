Cilt sağlığınızı korumak için bu hatalara düşmeyin

* Cildi korumayı ihmal etmek Özellikle yaz aylarında, günlük hayatınızda güneş koruyuculardan yararlanmamak; cildiniz için

yapabileceğiniz en büyük hatalardan biri. Güneş, cilt kanserinden yanıklara, cilt lekelerine ve

hızlı yaşlanmaya kadar cildinize pek çok zarar verebilir. Bu nedenle, ne kadar sıkıcı veya

bıktırıcı olursa olsun, güneş koruyucularını kullanmayı ihmal etmemelisiniz. * Makyaj ile uyumak Cildinizin nefes alması ve yenilenmesi için en uygun zaman, gece vaktidir. Bu yüzden, ne

kadar yorgun olursanız olun, makyajınızı temizlemeden yatmak, büyük bir cilt bakımı hatası

olur. Makyaj ile uyumak, ölü hücreleri arttırarak cildinizin yıpranmasını kolaylaştırır. Göz

makyajıyla yatmak, kirpiklerinizin daha çok dökülmesine neden olur. Cildinizi, uygun

malzemelerle temizlemeyi ihmal etmeyin. * Nemlendirici kullanmamak Cilt tipiniz ne olursa olsun, nemlendirici ürünler vazgeçilmeziniz olmalı. Kuru ciltler, nem

oranlarını yükseltmek; yağlı ciltler, nem oranlarını dengelemek; normal ciltler de nem

dengesini korumak için, düzenli olarak nemlendirici kullanmalı. Benim cildim zaten yağlı

demeyin, cildinizin yağlanma problemini, doğru nemlendiricileri rutin olarak kullanarak

engelleyebilirsiniz. Bununla birlikte, gereğinden fazla nemlendirici kullanmak da cildiniz için

yanlış bir uygulama olur.

* Makyaj fırçalarını düzenli olarak temizlememek Makyaj malzemelerini uygularken yararlandığınız fırça ve sünger gibi araçları, birkaç günde

bir ya da en azından haftada bir temizlemelisiniz. Bu materyallerin üzerinde bakteri oluşumu

hızlıdır ve cildinizle sürekli temas halindedirler. Cilt bakımında, yaptıklarınız kadar,

yapmadıklarınızın da etkili olduğunu unutmayın. * Sivilcelere saldırmak Dermatologlar, sivilceleri sıkmanın cilt sağlığınız için doğru olmadığını sıklıkla söyler.

Sivilcenizi sıkmak, enfeksiyona yol açabilir veya iz kalmasına neden olabilir. Ancak kendinize

engel olamıyorsanız, hiç değilse bunu en az zararla atlatacağınız yoldan denemelisiniz.

Öncelikle sivilcenizin beyaz ucu oluşana kadar bekleyin. Minik bir iğneyi ateşte steril hale

getirin. Cilde uygun dezenfektanlı pamuk yardımıyla, hem iğneyi hem de sivilcenizin olduğu

bölgeyi temizleyin edin. Sivilcenizin beyaz ucunu, iğne yardımı ile nazikçe delin. Ardından iki

kulak çubuğu yardımıyla, kenarlardan bastırarak irinin tamamen çıkmasını sağlayın. İşlem

tamamlandığında, benzoil peroksit veya cadı fındığı toniğiyle yarayı tedavi edebilirsiniz.