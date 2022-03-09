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Cilt sorunlarından bu 8 öneri ile kurtulabilirsiniz

09.03.2022 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birçok farklı çeşitte cilt sorunu bulunuyor. Cilt sorunları ergenlik dönemlerinde artış gösterse de her yaştan ve her cinsiyetten insanın yaşadığı ortak sorunlar arasında. Özellikle kış aylarında cildin kurumasıyla birlikte cilt sorunları daha rahatsızlık vermeye başlıyor. Gerilen cildin nemini geri kazanması için aşağıda yer alan önerileri uygulayabilirsiniz.

Cilt sorunlarından bu 8 öneri ile kurtulabilirsiniz

Kış aylarında soğuk hava nedeniyle cildin koruyucu bariyeri zayıflıyor ve nemini kaybediyor. Cilt kuruması daha fazla soruna zemin oluşturabiliyor. Bu kuruluk cildin çatlamasına hatta yaralanmasına dahi neden olabiliyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Bilge Ateş cilt kuruması hakkında bilgiler verdi. Cilt kuruluğu kış aylarında 10 kat artmaktadır. Deride oluşan nem kaybına bağlı olarak yağ dengesinde de değişiklikler olur ve kuruluk belirtileri baş gösterir: Kızarıklık, pullanma, kaşıntı ve gerginlik hissi.

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  1. Su içmek cildin nemi için çok önemlidir. Ancak suyla yıkamak sanılanın aksine cildi kurutur. Duş aldığımız suyun sıcaklığı 35°C'yi geçmemelidir. Cilt kuruluğuna sahip kişilerin sıcak su ile yıkanmaktan ve banyoda uzun süre kalmaktan kaçınması gerekir.

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  1. Hepimiz sağlığımız için mevsimlere uygun giyiniriz. Cilt bakım ürünleri de mevsime uygun seçilmelidir. Yazın az sayıda ürün uygunken, kışın nemlendirici sayısı ve içeriği daha da arttırılmalıdır.

  2. Kış mevsiminde derinin koruyucu bariyerini korumak ve güçlendirmek için dermatolojik testleri yapılmış sabun, paraben ve renklendirici katkı maddesi içermeyen nazik bir temizleme jeli kullanmalı ve cildiniz nazikçe yıkamalısınız.

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  1. Düzenli profesyonel cilt bakımları kış ayları boyunca daha da önem kazanmaktadır. Ayrıca yapılan hyaluronik asit ve vitamin enjeksiyonları cildin nem kapasitesini arttırmaktadır.

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  1. Duştan sonra cildinizi, özellikle diz ve dirsek gibi çok kuru bölgeleri çok yoğun bir şekilde nemlendirmelisiniz. Cildinizi derinlemesine nemlendirmek için zengin içerikli ve besleyici bir nemlendirici krem ve yağları tercih edebilirsiniz.

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  1. Soğuk kış aylarında pamuk veya ipek gibi, yumuşak ve doğal dokulu kıyafetler tercih edin. Cildi tahriş edecek ürünlerde kaçınmalısınız. Eldiven takmayı, atkı kullanmayı ve çorap giymeyi ihmal etmeyin.

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  1. Su kaybını önlemek için sıvı tüketimini artırmak oldukça önemlidir. Günde 1,5 - 2 litre su içmeyi ihmal etmeyin ! Kış aylarında bol bol çorba ve bitki çayı tüketebilirsiniz. Ayrıca bolca Omega 3 ve antioksidan almalısınız.

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  1. Güneşten koruyucu sürmeyi ihmal etmeyin! Yükseklere çıkıldıkça hava soğumasına rağmen, güneş ışınlarının etkisi artmaktadır.


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Anahtar Kelimeler:
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