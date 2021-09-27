Ciltte biriken ölü deriler kabusunuz olmasın! Peeling uygulamanın önemi ve faydalarına mutlaka göz atın

Cilt bakımını asla ihmal etmememiz gerekiyor. Günlük olarak temizleme ve nemlendirmenin yanı sıra yapmamız gerekenler de var. Örneğin; cildin kendini yenilerken attığı ölü hücrelerden kurtulması her zaman kolay olmuyor. Ölü hücrelerden kurtulamazsak da ciltte çeşitli sorunlar ortaya çıkıyor. Neyse ki bu sorunları önlemenin de bir yolu var, peeling! İşte peeling hakkında bilmeniz gerekenler:

CİLTTEKİ ÖLÜ DERİLERİ NEDEN ARINDIRMALIYIZ?

Cildimiz gün içerisinde sürekli olarak kendini yeniler. Bu yenileme sürecinde de ciltteki ölü hücrelerin dışarı atılması gerekir. Ne yazık ki, bazıları kolay kolay vücuttan atılamaz. Bu durum da ciltteki gözenekleri tıkar ve hava almasını engeller. Hava alamayan cildin kendini yenilemesi zorlaşır ve sivilce, siyah nokta gibi pek çok sorun ortaya çıkar. Bu sorunların önüne geçmek için de peeling yapmamız gerekir.

PEELING NE İŞE YARIYOR?

Peeling, ciltte biriken ölü derilerden arınmayı sağlar. Bu yöntem kimyasallar ya da meyve asitleri kullanılarak uygulanır. Böylece ciltteki ölü tabaka soyularak temizlenir. Çeşitli doğal ürünlerle de evde peeling yapmanın oldukça kolay olduğunu belirtelim. Muz, yoğurt ya da avokado gibi ürünlerle kolayca peeling yapabilirsiniz.

PEELİNG YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Tabii ki peeling sırasında da dikkat edilmesi gereken detaylar var: