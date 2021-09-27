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Ciltte biriken ölü deriler kabusunuz olmasın! Peeling uygulamanın önemi ve faydalarına mutlaka göz atın

27.09.2021 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günlük hayatın koşuşturmasında bazı şeyleri unuttuğumuz gibi kişisel bakımımızı da ihmal ediyoruz. Bu yoğun tempolu hayatta özellikle cildimiz yıpranabiliyor ve çeşitli cilt sorunları yaşayabiliyoruz. Örneğin; ölü hücreler cildimizi terk etmeyebiliyor ve cansız bir görüntü oluşuyor. Peeling de bu noktada imdadımıza yetişiyor. Peki bu peeling tam olarak ne işe yarıyor?

Ciltte biriken ölü deriler kabusunuz olmasın! Peeling uygulamanın önemi ve faydalarına mutlaka göz atın

Cilt bakımını asla ihmal etmememiz gerekiyor. Günlük olarak temizleme ve nemlendirmenin yanı sıra yapmamız gerekenler de var. Örneğin; cildin kendini yenilerken attığı ölü hücrelerden kurtulması her zaman kolay olmuyor. Ölü hücrelerden kurtulamazsak da ciltte çeşitli sorunlar ortaya çıkıyor. Neyse ki bu sorunları önlemenin de bir yolu var, peeling! İşte peeling hakkında bilmeniz gerekenler:

CİLTTEKİ ÖLÜ DERİLERİ NEDEN ARINDIRMALIYIZ?

Cildimiz gün içerisinde sürekli olarak kendini yeniler. Bu yenileme sürecinde de ciltteki ölü hücrelerin dışarı atılması gerekir. Ne yazık ki, bazıları kolay kolay vücuttan atılamaz. Bu durum da ciltteki gözenekleri tıkar ve hava almasını engeller. Hava alamayan cildin kendini yenilemesi zorlaşır ve sivilce, siyah nokta gibi pek çok sorun ortaya çıkar. Bu sorunların önüne geçmek için de peeling yapmamız gerekir.

PEELING NE İŞE YARIYOR?

Peeling, ciltte biriken ölü derilerden arınmayı sağlar. Bu yöntem kimyasallar ya da meyve asitleri kullanılarak uygulanır. Böylece ciltteki ölü tabaka soyularak temizlenir. Çeşitli doğal ürünlerle de evde peeling yapmanın oldukça kolay olduğunu belirtelim. Muz, yoğurt ya da avokado gibi ürünlerle kolayca peeling yapabilirsiniz.

PEELİNG YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Tabii ki peeling sırasında da dikkat edilmesi gereken detaylar var:

  • Peeling uygulayacağınız bölgede açık yara ya da sivilce varsa bu enfeksiyona sebep olabilir ve sivilcelerin artmasına neden olabilir.

  • Göz ve dudak bölgesine kesinlikle peeling uygulamamalısınız.

  • Her şeyin fazlası zarar olduğu gibi cilde çok fazla peeling uygulamak da zararlı. Aşırı peeling cildin kendini yenilemede ve korumada tembelleşmesine ve daha büyük sorunların ortaya çıkmasına neden olabilir.

  • Peeling cildi kuruttuğu için sonrasında cildinizi nemlendirmeyi unutmayın.

  • Peeling uygulamadan önce cildiniz temiz olmalı.

  • Bazı kimyasal peelingler ciltte kızarmalara ya da soyulmalara sebep olabilir. Bu yüzden dikkatli kullanmalı ve herhangi bir sorunla karşılaştığınızda bir dermatologdan yardım almalısınız.
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Anahtar Kelimeler:
cilt bakımı
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