Cilt lekelerinin altındaki sebep belli oldu! İşte cilt lekelerine neden olan her şey

Ciltte çıkan koyu lekeler, bir diğer adıyla hiperpigmentasyon, cildin bazı bölgelerinin normalden daha fazla melanin üretmesi sonucu ortaya çıkan bir cilt sorunu. Melanin ise cildimize rengini veren bir pigment. Cilt lekeleri çoğu zaman sağlığımız için bir tehdit oluşturmasa da, çoğumuz dış görünüş kaygısıyla onlardan kurtulmayı istiyoruz. Neyse ki lekelerden kurtulmak hayal değil! Eğer nedenlerini bilirsek, bunlara karşı önlem alıp daha iyi bir cilde sahip olabiliriz. İşte cilt lekelerine neden olan her şey...

Güneş: En yaygın nedeni güneşe maruz kalmak. Ayrıca solaryum kaynaklı UV ışınlarına uzun süre maruz kalmak da cilt lekelerine neden oluyor.

Hormonal Dengesizlikler: Cilt lekelerinin en fazla görüldüğü dönem ise hamilelik dönemi çünkü hormonal değişiklikler melazma denilen bir cilt problemine neden oluyor. Ayrıca doğum kontrol hapları, antidepresanlar ve diğer hormon tedavileri de bu lekelere neden olabiliyor.

Enflamasyon: Enflamasyon kaynaklı akne ve egzama gibi cilt problemleri sonucunda ciltte lekeler oluşabiliyor.

Tahriş: Hatalı kozmetik kullanımı ve bazı cilt uygulamaları sonucu oluşan tahrişler ciltte lekelere neden oluyor.

Hatalı Epilasyon: Yaz aylarında uygulanan ağda ve epilasyon gibi işlemler cilt için büyük bir risk demek. İşlemden sonra epilasyon yapılan bölgelerin güneş görmesi lekelere davetiye çıkarıyor.

Beslenme Tarzı: Aşırı yağlı beslenmek de cilt sorunlarına davetiye çıkarmak demek! Beslenme tarzı her şeyi olduğu gibi cilt sağlığını da etkiliyor. Yoğun baharatlı, aşırı yağlı, mineral ve liflerden yoksun beslenmek cilt lekelerine neden olabiliyor. Aynı zamanda beslenme rutinin bir parçası olan su içme alışkanlığı da çok önemli bir yer tutuyor.

Sigara ve Alkol Tüketimi: Sigara ve alkolün sağlığımız üzerinde olan olumsuz etkileri malum. Yoğun sigara ve alkol kullanımı leke dolu sağlıksız bir cilt demek!

Genetik: Bazen ne kadar iyi davranırsanız davranın, cildinizden istediğiniz verimi alamayabilirsiniz. Sadece genetik olarak yatkın olmak da cilt lekelerine sebep olabiliyor.

