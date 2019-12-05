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Ciltte oluşan lekelerin sebepleri ve tedavi yöntemleri

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Medikal Estetik Hekimi Dr.Metehan Özgür, cilt lekelerinin cildin bazı alanlarında normalden daha fazla melanin üretilmesi sonucu oluştuğunu söyledi.

Ciltte oluşan lekelerin sebepleri ve tedavi yöntemleri

elaninin gözlere, cilde ve saça renk veren pigment olduğunu ifade eden Dr.Metehan Özgür, “Ciltteki koyu alanlar sağlık açısından çoğu zaman bir risk oluşturmasa da kozmetik nedenlerden dolayı can sıkan bir duruma dönüşebiliyor. Birçok sebebi olmakla beraber en sık iki sebep güneş ışınları ve yaşlanmadır. Lekelerin renkleri açık kahverengiden çok koyu kahverengi hatta siyaha kadar değişebilir. Bu renk tonları, kişinin cilt tonuna bağlıdır ve ağrısızdırlar. Cilt lekeleri aynı zamanda değişik boyutlarda olabilirler ve vücudun herhangi bir bölgesinde ortaya çıkabilirler ama çoğu zaman da bu bölgeler güneşe maruz kalan alanlardır. Cilt lekelerinin en sık bulunduğu alanlar elin arkası, yüz, sırt ve omuzlardır. Daha koyu tene sahip bireylerde leke de daha koyudur. Normal zamana bırakıldığında oluşan en küçük lekenin kendiliğinden geçme süresi yaklaşık 12 aydır ve çok yavaş solar” diye konuştu.

Dr.Metehan Özgür, cilt lekelerinin nedenleri konusunda ise şunları kaydetti; “Cilt lekelerinin bir çok nedeni vardır. başlıcaları şöyledir:
Güneş hasarı: Adı üzerinde güneş lekeleri ya da solar lentigo denilen lekeler güneş ışınlarına ya da solaryuma yüksek dozda ve sürede maruz kalma sonucu meydana gelirler. Bu yüzden de yaz mevsimi lekelerin en çok görüldüğü dönemdir bu nedenle de leke tedavisi için bize başvurulma zamanı da en çok sonbahar ayları olmaktadır. Vücutta güneşe en çok maruz kalan bölgeler yüz, eller, göğüs ve sırttır.

Hormonal değişiklikler: Melasma, genellikle üreme dönemindeki kadınlarda görülen lokal leke artışı tablosudur. Kahverengi, ten rengi ya da mavimsi gri renk koyulaşmalarına neden olur. Bu durum özellikle gebelik süresinde artış gösterir çünkü hormonlar tarafından tetiklenir.
İlaç yan etkileri: Belli başlı bazı ilaç tedavileri pigmentasyonu artırıp beraberinde cilt lekelenmesini getirebilirler. En yaygın grup ise non-steroid anti enflamatuarlar, tetrasiklin grubu antibiyotikler ve piskotropik ilaçlardır.
Enlfamasyon: Cilt lekeleri deride meydana gelen bir enflamasyondan sonraki süreçte de görülebilirler. Leke meydana getiren bazı enflamasyon örnekleri egzema, sedef hastalığı, akne ve cilt yaralanmalarıdır.
Yara iyileşmesi: Böcek sokmaları, yanıklar ya da kesilerden sonra oluşan yaraların iyileşmesi sırasında da lekeler oluşabilir. Zamanla solabilirler.
İritasyon: Bazı kalitesiz cilt kremleri ve saç boyalarının teması cildi irite edip lekelere sebep olabilirler.
Dyiabet: Şeker hastalığı vücutta neredeyse heryerde tahribata neden olurken cildi atlamaz ve koyulaştırır. Şeker hastalığı ilişkili durumlar arasında akantozis nigrikans ve diabetik dermopati de bulunur ve bunlar çoğu zaman hastalar tarafından yaşlılık lekeleriyle karıştırılır.”

Dr.Metehan Özgür, leke tedavisi yöntemlerinin neler olduğu sorusuna ise şöyle cevap verdi; “Öncelikle leke tedavisinin çok zor ve zaman gerektiren bir tedavi olduğunu belirtmemiz gerekir. Hastalar bunu bilerek tedaviye başlamalılardır. En iyi tedavi tabiki nedene yönelik olandır ve de altta yatan hastalığı düzeltmek temeldir.Leke tedavileri için Thulium Lazer tedavileri,Mezoterapi,Kriyoterapi,Evde uygulanabilecek yöntemler,Cilt kremleri,Doğal çözümler ve Kozmetik ürünler gibi...Ancak leke tedavisi için öncelikle mutlaka alanında uzman bir hekime başvurulmalıdır.”

(İHA)

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