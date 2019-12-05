Ciltte oluşan lekelerin sebepleri ve tedavi yöntemleri

elaninin gözlere, cilde ve saça renk veren pigment olduğunu ifade eden Dr.Metehan Özgür, “Ciltteki koyu alanlar sağlık açısından çoğu zaman bir risk oluşturmasa da kozmetik nedenlerden dolayı can sıkan bir duruma dönüşebiliyor. Birçok sebebi olmakla beraber en sık iki sebep güneş ışınları ve yaşlanmadır. Lekelerin renkleri açık kahverengiden çok koyu kahverengi hatta siyaha kadar değişebilir. Bu renk tonları, kişinin cilt tonuna bağlıdır ve ağrısızdırlar. Cilt lekeleri aynı zamanda değişik boyutlarda olabilirler ve vücudun herhangi bir bölgesinde ortaya çıkabilirler ama çoğu zaman da bu bölgeler güneşe maruz kalan alanlardır. Cilt lekelerinin en sık bulunduğu alanlar elin arkası, yüz, sırt ve omuzlardır. Daha koyu tene sahip bireylerde leke de daha koyudur. Normal zamana bırakıldığında oluşan en küçük lekenin kendiliğinden geçme süresi yaklaşık 12 aydır ve çok yavaş solar” diye konuştu.

Dr.Metehan Özgür, cilt lekelerinin nedenleri konusunda ise şunları kaydetti; “Cilt lekelerinin bir çok nedeni vardır. başlıcaları şöyledir:

Güneş hasarı: Adı üzerinde güneş lekeleri ya da solar lentigo denilen lekeler güneş ışınlarına ya da solaryuma yüksek dozda ve sürede maruz kalma sonucu meydana gelirler. Bu yüzden de yaz mevsimi lekelerin en çok görüldüğü dönemdir bu nedenle de leke tedavisi için bize başvurulma zamanı da en çok sonbahar ayları olmaktadır. Vücutta güneşe en çok maruz kalan bölgeler yüz, eller, göğüs ve sırttır.