KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam

Fırının dibindeki yanmış lekeleri söküp atan tek malzemeli yöntem

Fırın temizliği, özellikle uzun süre biriken yağ, yemek artıkları ve yanmış kalıntılar nedeniyle ev işlerinin en zahmetli olanlarından biri. Ancak güçlü kimyasal temizleyicilere başvurmadan da inatçı kirlerle mücadele etmek mümkün. Temizlik için kullanılan ponza taşı, doğru şekilde uygulandığında fırın yüzeylerindeki zorlu kalıntıların temizlenmesine yardımcı olabilir. İşte detaylar…

Fırının dibindeki yanmış lekeleri söküp atan tek malzemeli yöntem
Mynet

Sık kullanılan fırınlarda zamanla yağ sıçramaları, yemek artıkları ve yanmış kalıntılar yüzeylere yapışarak sert bir tabaka oluşturabilir. Sünger veya bezle yapılan sıradan temizlik ise bu tabakayı çıkarmakta yetersiz kalabilir.

FIRIN TEMİZLİĞİNDE FARKLI YÖNTEM: PONZA TAŞI

Gözenekli yapısıyla bilinen ponza taşı, yüzeydeki birikintileri aşındırarak temizlemeye yardımcı oluyor. Ancak burada önemli olan, cilt bakımı için kullanılan ponza taşı yerine temizlik amacıyla üretilmiş bir ürünün tercih edilmesi.

Fırının dibindeki yanmış lekeleri söküp atan tek malzemeli yöntem 1

UYGULAMADAN ÖNCE FIRIN TAMAMEN SOĞUMALI

Ponza taşıyla temizlik yapmadan önce fırının kapalı olduğundan ve tamamen soğuduğundan emin olmak gerekiyor. Fırının yakın zamanda kullanılmadığı bir zamanda temizlik yapmak daha güvenli bir seçenek.

İlk olarak fırının içerisindeki büyük yemek parçaları ve kırıntılar temizlenmeli. Gevşek kalıntılar bir bezle alınabileceği gibi elektrik süpürgesiyle de uzaklaştırılabilir.

Ardından kirli bölgeye ılık su ve birkaç damla bulaşık deterjanı uygulanıyor. Ponza taşının da kullanımdan önce ıslatılması gerekiyor.

HAFİF HAREKETLERLE OVALAYIN

Islatılan ponza taşı, kirli yüzey üzerinde hafif baskıyla ve küçük dairesel hareketlerle kullanılabilir. Temizlik sırasında taşın aşınması ve yüzeyde grimsi bir macun oluşması normal kabul ediliyor. Bu tabaka, ponza taşının fırındaki kalıntılarla karışmasından meydana geliyor.

Oluşan kirli tabaka nemli bir bez veya kağıt havluyla temizlenerek işlem tekrarlanabilir. Ağır birikintiler tamamen çıkana kadar aynı işlem uygulanabilir.

Ancak temizlik sırasında fazla bastırmamak büyük önem taşıyor. Aşırı baskı, özellikle hassas yüzeylerde çizilmelere veya hasara neden olabilir.

FIRIN CAMINDA DA KULLANILABİLİR

Ponza taşı, fırının cam kapağındaki yağ ve yanmış kalıntıların temizlenmesinde de kullanılabilir. İlk temizlik işleminin ardından camdaki sertleşmiş parçaları çıkarmak için uygun bir fırın camı kazıyıcısından yararlanılabilir.

Burada da yüzeye zarar vermemek için kontrollü hareket etmek gerekir.

Fırının dibindeki yanmış lekeleri söküp atan tek malzemeli yöntem 2

IZGARALARI TEMİZLEMEK DE MÜMKÜN

Fırın ızgaraları da ponza taşıyla temizlenebilecek bölümler arasında yer alıyor. Izgaralar fırından çıkarıldıktan sonra ılık su içerisinde bekletilebilir. Ardından ıslatılmış ponza taşıyla yüzeydeki yağ ve kalıntılar hafif hareketlerle temizlenebilir.

Temizlik sırasında elleri korumak için lastik eldiven kullanılması da öneriliyor. Ilık su ve bulaşık deterjanı karışımını uygulamak için sprey şişesi de kullanılabilir.

ÇOK İNATÇI LEKELERDE SİRKE TERCİH EDİLEBİLİR

Çıkarması daha zor yağ ve kirlerde, ılık su ve deterjan karışımına bir miktar sirke eklenmesi de seçenekler arasında bulunuyor. Ancak farklı temizlik ürünlerinin, özellikle güçlü kimyasalların, birbiriyle karıştırılmaması gerekiyor.

HER FIRIN YÜZEYİNDE KULLANILMAMALI

Ponza taşı etkili bir aşındırıcı olduğu için her yüzeyde güvenle kullanılabileceği düşünülmemeli. Özellikle boyalı ve porselen yüzeylerde dikkatli olunması, hatta üretici talimatları uygun değilse bu yüzeylerde kullanılmaması gerekiyor.

Uzmanların uyarılarına göre ponza taşı fırının iç kaplamasına zarar verebilir. Kaplamanın zarar görmesi zaman içerisinde paslanma sorununa yol açabileceği gibi bazı durumlarda cihazın garanti koşullarını da etkileyebilir.

Bu nedenle temizlik işlemine başlamadan önce fırının kullanım kılavuzundaki temizlik talimatlarının kontrol edilmesi önem taşıyor.

Fırının dibindeki yanmış lekeleri söküp atan tek malzemeli yöntem 3

FIRINI TEMİZLERKEN EN ÖNEMLİ NOKTA AÇIKLANDI

Ponza taşıyla temizlikte amaç, yüzeyi güçlü biçimde kazımak değil, birikmiş kirleri hafif ve kontrollü hareketlerle gidermek. Fazla bastırmak temizliği hızlandırmak yerine yüzeye zarar verebilir.

Doğru ürünün seçilmesi, taşın ıslak kullanılması ve temizlenecek yüzeyin uygun olduğundan emin olunması halinde ponza taşı, özellikle ağır yağ ve yanık kalıntılarıyla mücadelede değerlendirilebilecek ekonomik temizlik araçlarından biri olabilir.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ocağınızı dakikalar içinde parlatacak tek malzemeli basit yöntem!Ocağınızı dakikalar içinde parlatacak tek malzemeli basit yöntem!
Salça yaparken kabusu yaşadı: Kalp damarı yırtıldı!Salça yaparken kabusu yaşadı: Kalp damarı yırtıldı!

Anahtar Kelimeler:
fırın temizliği temizlik tüyoları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.