Fırının dibindeki yanmış lekeleri söküp atan tek malzemeli yöntem

Sık kullanılan fırınlarda zamanla yağ sıçramaları, yemek artıkları ve yanmış kalıntılar yüzeylere yapışarak sert bir tabaka oluşturabilir. Sünger veya bezle yapılan sıradan temizlik ise bu tabakayı çıkarmakta yetersiz kalabilir.

FIRIN TEMİZLİĞİNDE FARKLI YÖNTEM: PONZA TAŞI

Gözenekli yapısıyla bilinen ponza taşı, yüzeydeki birikintileri aşındırarak temizlemeye yardımcı oluyor. Ancak burada önemli olan, cilt bakımı için kullanılan ponza taşı yerine temizlik amacıyla üretilmiş bir ürünün tercih edilmesi.

UYGULAMADAN ÖNCE FIRIN TAMAMEN SOĞUMALI

Ponza taşıyla temizlik yapmadan önce fırının kapalı olduğundan ve tamamen soğuduğundan emin olmak gerekiyor. Fırının yakın zamanda kullanılmadığı bir zamanda temizlik yapmak daha güvenli bir seçenek.

İlk olarak fırının içerisindeki büyük yemek parçaları ve kırıntılar temizlenmeli. Gevşek kalıntılar bir bezle alınabileceği gibi elektrik süpürgesiyle de uzaklaştırılabilir.

Ardından kirli bölgeye ılık su ve birkaç damla bulaşık deterjanı uygulanıyor. Ponza taşının da kullanımdan önce ıslatılması gerekiyor.

HAFİF HAREKETLERLE OVALAYIN

Islatılan ponza taşı, kirli yüzey üzerinde hafif baskıyla ve küçük dairesel hareketlerle kullanılabilir. Temizlik sırasında taşın aşınması ve yüzeyde grimsi bir macun oluşması normal kabul ediliyor. Bu tabaka, ponza taşının fırındaki kalıntılarla karışmasından meydana geliyor.

Oluşan kirli tabaka nemli bir bez veya kağıt havluyla temizlenerek işlem tekrarlanabilir. Ağır birikintiler tamamen çıkana kadar aynı işlem uygulanabilir.

Ancak temizlik sırasında fazla bastırmamak büyük önem taşıyor. Aşırı baskı, özellikle hassas yüzeylerde çizilmelere veya hasara neden olabilir.

FIRIN CAMINDA DA KULLANILABİLİR

Ponza taşı, fırının cam kapağındaki yağ ve yanmış kalıntıların temizlenmesinde de kullanılabilir. İlk temizlik işleminin ardından camdaki sertleşmiş parçaları çıkarmak için uygun bir fırın camı kazıyıcısından yararlanılabilir.

Burada da yüzeye zarar vermemek için kontrollü hareket etmek gerekir.

IZGARALARI TEMİZLEMEK DE MÜMKÜN

Fırın ızgaraları da ponza taşıyla temizlenebilecek bölümler arasında yer alıyor. Izgaralar fırından çıkarıldıktan sonra ılık su içerisinde bekletilebilir. Ardından ıslatılmış ponza taşıyla yüzeydeki yağ ve kalıntılar hafif hareketlerle temizlenebilir.

Temizlik sırasında elleri korumak için lastik eldiven kullanılması da öneriliyor. Ilık su ve bulaşık deterjanı karışımını uygulamak için sprey şişesi de kullanılabilir.

ÇOK İNATÇI LEKELERDE SİRKE TERCİH EDİLEBİLİR

Çıkarması daha zor yağ ve kirlerde, ılık su ve deterjan karışımına bir miktar sirke eklenmesi de seçenekler arasında bulunuyor. Ancak farklı temizlik ürünlerinin, özellikle güçlü kimyasalların, birbiriyle karıştırılmaması gerekiyor.

HER FIRIN YÜZEYİNDE KULLANILMAMALI

Ponza taşı etkili bir aşındırıcı olduğu için her yüzeyde güvenle kullanılabileceği düşünülmemeli. Özellikle boyalı ve porselen yüzeylerde dikkatli olunması, hatta üretici talimatları uygun değilse bu yüzeylerde kullanılmaması gerekiyor.

Uzmanların uyarılarına göre ponza taşı fırının iç kaplamasına zarar verebilir. Kaplamanın zarar görmesi zaman içerisinde paslanma sorununa yol açabileceği gibi bazı durumlarda cihazın garanti koşullarını da etkileyebilir.

Bu nedenle temizlik işlemine başlamadan önce fırının kullanım kılavuzundaki temizlik talimatlarının kontrol edilmesi önem taşıyor.

FIRINI TEMİZLERKEN EN ÖNEMLİ NOKTA AÇIKLANDI

Ponza taşıyla temizlikte amaç, yüzeyi güçlü biçimde kazımak değil, birikmiş kirleri hafif ve kontrollü hareketlerle gidermek. Fazla bastırmak temizliği hızlandırmak yerine yüzeye zarar verebilir.

Doğru ürünün seçilmesi, taşın ıslak kullanılması ve temizlenecek yüzeyin uygun olduğundan emin olunması halinde ponza taşı, özellikle ağır yağ ve yanık kalıntılarıyla mücadelede değerlendirilebilecek ekonomik temizlik araçlarından biri olabilir.