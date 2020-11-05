Çimento gibi sert yapıyor! Karbonat ve Japon yapıştırıcısıyla...

Eyvah! En sevdiğiniz tabak mı kırıldı? Ya da yaşlı gözlerle oyuncağının kopan kolunu tamir etmenizi isteyen bir çocuğunuz mu var? Asla yenisi gibi olmayacağını düşünerek tamir etmek istemediğiniz eşyalarınızı artık kurtarabilirsiniz. Hem de ev yapımı neredeyse çimento kadar sert bir yapıştırıcı ile.

KARBONAT VE JAPON YAPIŞTIRICI İLE GÜÇ SİZDE ARTIK!

En sevdiğiniz çiçeğinizin kırılan saksısı, resim çerçevesi ya da çocuğunuzun plastik arabasının kopan kapısını tamir etmek artık gözünüzü korkutmasın.

Kırılma ve çatlamalar sonucu oluşan boşlukları doldurmanın güçlüğü ile plastik eşyaların tamiri daha zordur. İşte tam bu noktada karbonat imdadınıza yetişiyor.

Öncelikle yüzeyi temizleyerek toz ve kir bulunmadığına emin olun.

Çatlak, kırık ya da delik alana biraz Japon yapıştırıcısı dökün. Şimdi karbonata ihtiyacınız var. Japon yapıştırıcısı üzerine uygulayacağınız karbonat ile bağlayıcı bir doku oluşturacaksınız.

Serptiğiniz karbonatın üzerine bir kez daha Japon yapıştırıcısı dökün ve son bir kat daha karbonat serpin.

Bu işlemi tamir etmek istediğiniz çatlak ya da kırığın derinliğine göre birkaç kez tekrar edebilirsiniz.