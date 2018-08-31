Çimentodan lastik, petrolden silikon yağına... Ucuz estetik operasyonlar ölüm saçıyor!

Çimento, lastik ve silikon yağı... Bu ürünler garajınızda bulunan şeyler olabilir ama, bunlar ucuz estetik için kullanılan malzemelerden sadece birkaçı.

Ucuz estetik operasyon yaptıran herkesin risk altında olduğunu söyleyen İngiliz Estetik Plastik Cerrahlar Birliği Başkanı Ash Mosahebi, çoğu hastanın kalçalarını büyüttürmek için ucuz enjeksiyon ya da implant tercih ettiğini söyleyen Ash, konuşmasını şöyle sürdürüyor: ''Nitelikli doktorlar tarafından yapılmayan operasyonlar hastayı ölümle başbaşa bırakabiliyor. Hasta kalçalarının hemen büyümesini istiyor, işi ucuza da bulunca hemen bu yola başvuruyor. Fakat sonrası hiç düşünülmüyor. Petrol örneğin... Birkaç gün boyunca kalçanın daha büyük görünmesini sağlıyor, ancak daha sonra sepsis gibi enfeksiyonlar başlayabiliyor. Yapılan enjeksiyonlar steril olmadıkları için içinde çok sayıda bakteri barındırıyorlar. Bu et yiyen bir böcek olan nekrotizan fasiit denen bir şeye yol açabilir.''

Silikon, kalça gibi birçok kan damarı bulunan bölgelere enjekte edildiğinde, vücudun diğer bölgelerine gidebilir ve akciğerlerdeki, kalplerdeki veya beyindeki kan damarlarını tıkayabilir. Bu, bu dokularda kalıcı hasara yol açabilir ve inme veya ölüme yol açabilir.