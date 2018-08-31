Çimentodan lastik, petrolden silikon yağına... Ucuz estetik operasyonlar ölüm saçıyor!

Çimento, lastik ve silikon yağı... Bu ürünler garajınızda bulunan şeyler olabilir ama, bunlar ucuz estetik için kullanılan malzemelerden sadece birkaçı.
Ucuz estetik operasyon yaptıran herkesin risk altında olduğunu söyleyen İngiliz Estetik Plastik Cerrahlar Birliği Başkanı Ash Mosahebi, çoğu hastanın kalçalarını büyüttürmek için ucuz enjeksiyon ya da implant tercih ettiğini söyleyen Ash, konuşmasını şöyle sürdürüyor: ''Nitelikli doktorlar tarafından yapılmayan operasyonlar hastayı ölümle başbaşa bırakabiliyor. Hasta kalçalarının hemen büyümesini istiyor, işi ucuza da bulunca hemen bu yola başvuruyor. Fakat sonrası hiç düşünülmüyor. Petrol örneğin... Birkaç gün boyunca kalçanın daha büyük görünmesini sağlıyor, ancak daha sonra sepsis gibi enfeksiyonlar başlayabiliyor. Yapılan enjeksiyonlar steril olmadıkları için içinde çok sayıda bakteri barındırıyorlar. Bu et yiyen bir böcek olan nekrotizan fasiit denen bir şeye yol açabilir.''
Silikon, kalça gibi birçok kan damarı bulunan bölgelere enjekte edildiğinde, vücudun diğer bölgelerine gidebilir ve akciğerlerdeki, kalplerdeki veya beyindeki kan damarlarını tıkayabilir. Bu, bu dokularda kalıcı hasara yol açabilir ve inme veya ölüme yol açabilir.
Meme implantlarında kullanılan silikondan ve belirli bir göz prosedürü için kullanılan silikondan farklı olan enjekte edilebilir silikon, uzmanların onayını almadı anacak karaborsa operasyonlarda yaygın olarak kullanılıyor. Bu risklerin üzerine, eğer prosedür doğru bir şekilde yapılmazsa, sepsis, inme ve ölüm gibi ciddi komplikasyonlara neden olabilir.
Sadece endişe yaratan operasyonlar kalçalar değil elbette. Ucuz dudak dolgu maddeleri de, enfekte, şişmiş ve topaklı dudaklara neden oluyor.
Dudak dolgu maddeleri son birkaç yılda kadınlarda ve erkeklerde gittikçe popüler hale gelen bir işlem haline geldi. Ancak işinde uzman bir hekime gitmedikçe dudaklarınıza neyin enjekte edildiğini bilemezsiniz.
İngiliz The Sun gazetesine konuşan Dr. Tijion Esho, ''Dudak dolgular tıbbi prosedürlerdir ve tüm prosedürler risk taşır. Kendinizi bu işin uzmanına teslim ederseniz bu riski en aza indirirsiniz. Riskler arasında kanama, morarma, enfeksiyon, alerjik reaksiyonlar ve nadiren de olsa bir kan damarının tıkandığı doku nekrozu yer alır. Yüzünüzde herhangi bir yere enjekte edilen ucuz dolgu körlük de dahil olmak üzere birçok soruna yol açar'' diye konuşuyor.
Kylie Jenner son zamanlarda tüm dudak dolgu maddelerinin çıkartıldığını açıklamıştı.
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