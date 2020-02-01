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Çin akıllı telefon pazarı Huawei için büyük fırsat

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 01.02.2020 10:08 | Son Güncelleme

Dünyanın en büyük pazarlarından bir tanesi olan Çin akıllı telefon pazarı büyük bir ivme kazandı. Ancak her akıllı telefon üreticisi aynı oranda bundan yararlanmadı.

Çin akıllı telefon pazarı Huawei için büyük fırsat

İngiliz araştırma enstitüsü Canalys, Çin cep telefonu pazarı ile ilgili yeni bir rapor ortaya koydu. Rapor, 2019 yılında Huawei’in %38,5’lik pazar payı ile Çin akıllı telefon pazarındaki liderliğini gösteriyor. Huawei’nin ardından ilk beşte yer alan markalar: %17,8 ile OPPO, %17,0 ile Vivo, %10,5 ile Xiaomi ve %7,5 ile Apple oldu.

2019 yılının tamamı için Çin’de 369 milyon akıllı telefonun satıldığı ifade ediliyor. Bu rakam gerçekten de çok beklenenden büyük.

Huawei’nin, cep telefonu sevkiyatlarının 2018’de 104,8 milyon iken 2019 yılında 142 milyona çıktığı ifade ediliyor. Bu rakam genel olarak değerlendirildiğinde Çin’deki en iyi sayısal oranlar diyebiliriz. Büyük markalarının sevkiyatlarının bir önceki yıla göre düşüş gösterdiği ifade ediliyor. Bu düşüş; OPPO için %17, Vivo için %19, Xiaomi ve Apple için ise %21 miktarında.
Çin akıllı telefon pazarının yıllık bazda 85,3 milyon adetlik toplam satış ile %15 azaldığı 2019’un dördüncü çeyreğinde, Huawei’in cep telefonu sevkiyatının %39 pazar payı ile 33,3 milyon olduğu elde edilen ilginç detaylar arasında. Sizce Çin akıllı telefon pazarında Huawei lider olmayı sürdürebilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Huawei TELEFON Canalys çin

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