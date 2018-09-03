Çin'de anaokulu açılışında 'direk dansı' skandalı! Sosyal medya bu görüntülerle çalkalandı

Yaşanan olay yerel eğitim bürosu tarafından hızla kınandı ve anaokulunun müdürünün istifası istendi. Öte yandan, Baoan ilçesinin eğitim bürosu sosyal medya üzerinden diğer anaokullarını söz konusu 'uygunsuz davranışlara karşı' uyardı.
Direk dansının video görüntüleri ve ikinci bir dansçının bir başka 'burlesk' performansı, Twitter ve Çin sosyal medyala uygulamalarında yaygın bir şekilde paylaşıldı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri yorumlayan bir internet kullanıcısı, çocukların önünde söz konusu performansın gerçekleştirilmesini eleştirirken bir diğer kullanıcı "Kullanılan direk bayrak diğeri ise sorun değil" ifadelerini kullandı.
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