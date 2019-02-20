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Çin'de 'Fener Bayramı' kutlamaları

DÜNYA HABERLERİ  | 20.02.2019 07:38 | Son Güncelleme

Çin’de geleneksel ay takvimine göre yeni yılın birinci ayının 15’inci gününün girişi dolayısıyla Fener Bayramı (Yüenşiaocie) kutlamaları yapılıyor.

Ülkede ay takvimine göre 5 Şubat’ta “Köpek Yılı” geride bırakılarak “Domuz Yılı''na girildi. Bu yeni yılın ilk ayının 15. gününde Fener Bayramı kutlanıyor.

Çin'de 'Fener Bayramı' kutlamaları

Her yıl ilk ayın 15. günü kutlanan Fener Bayramı dolayısıyla başkent Pekin başta olmak üzere ülkenin önemli şehirlerinde Fener Bayramı'na özel olarak süslemeler yapıldı.
Pekin’de Fener Bayramı’na özel olarak Yasak Saray ilk kez akşam ziyarete açılırken, kentteki önemli caddeler de rengarenk fenerlerle aydınlatıldı.
Çin’in önemli geleneksel bayramında aileler, evlerinde bir araya gelerek, başta pirinç unundan yapılan tatlılar olmak üzere çeşitli geleneksel yemekler yapıyor.
Çin'in 12 hayvanlı takvimine göre Fener Bayramı'nın geçmişi 2 bin yıl öncesine kadar uzanıyor.
Batı Han Hanedanlığı (MÖ 202-MS 8) döneminde kutlanmaya başlayan bayram, Doğu Han Hanedanlığı İmparatoru Mingdi'nin Budizm'i seçmesi ve aynı günün Buda'nın dünyaya geldiği tarih olduğunu öğrenmesiyle bayram ilan edildi.
Budizm'i benimseyen dönemin imparatoru fener yakarak bu gecede Buda'ya olan saygısını göstermeye başlayınca tebasına da aynı şekilde fenerler yakıp yüksek yerlere asmalarını emretmesiyle söz konusu gelenek halk arasında yaygınlaştı.
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çin Fener Bayramı Yüenşiaocie

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