KADIN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. Sağlık
    4. Çin’de 'Ölümsüzlük meyvesi' olarak biliniyor! Özellikle bu aylarda tüketildiğinde bağışıklığı tavan yapıyor! İşte pes dedirten faydaları

    Çin’de 'Ölümsüzlük meyvesi' olarak biliniyor! Özellikle bu aylarda tüketildiğinde bağışıklığı tavan yapıyor! İşte pes dedirten faydaları

    16.01.2024 09:38 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Son yıllarda popüler olan hünnap sağlık açısından pek çok faydası olan bir meyvedir. İçeriğinde yüksek oranda C vitamini, demir, potasyum, kalsiyum ve lif bulunur. Antioksidan özelliği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur ve vücudu serbest radikallerin zararlı etkilerinden korur. Eskişehir’de yıllardır aktarlık yapan Metin Ağılönü, dünyaca bilinen ve tüketilmesi gereken meyvelerden biri olan ’Hünnap’ meyvesinin faydalarını anlattı.

    Çin’de 'Ölümsüzlük meyvesi' olarak biliniyor! Özellikle bu aylarda tüketildiğinde bağışıklığı tavan yapıyor! İşte pes dedirten faydaları

    Hünnap Anadolu'nun pek çok bölgesinde yetiştirilir ve yerel halk tarafından sıklıkla kullanılır. İçeriğinde yüksek oranda C vitamini, demir, potasyum ve lif bulunur. Antioksidan özelliği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur ve sindirim sistemini düzenler. Ayrıca kan basıncını düşürür ve kalp sağlığını korur.

    Dünyaca bilinen hünnap meyvesinin faydaları pes dedirtiyor

    Odunpazarı ilçesi Taşbaşı Caddesi’nde uzun yıllardır aktarlık yapan Metin Ağılönü, Çin hurması olarak da bilinen hünnap meyvesi, Güney Asya’ya özgü olduğunu, ancak günümüzde ise dünya çapında yaygın hale geldiğini belirtti. Ağılönü, hünnap meyvesinin, büyük çiçekli çalılarda veya ağaçlarda büyüdüğünü söyledi. Ağırönü, hünnap meyvesinin, insan sağlığı için önemli rol oynadığını söyleyerek birçok sağlık sorunu için öneminden bahsederek, kalp, sindirim sistemi, bağışıklık sistemi, kas kontrolü, diş ve kemikler için faydalı olduğunu ifade etti. Hünap’ın kilosu ise boyutuna göre değişmekte olduğu, kilogram fiyatının 80 ile 125 TL arasında değişkenlik gösterdiği ifade edildi.

    Dünyaca bilinen hünnap meyvesinin faydaları pes dedirtiyor

    “HÜNNAP BİR VİTAMİN DEPOSUDUR”

    Aktar Metin Ağılönü, hünnabın bir vitamin deposu olduğunu, özellikle kış aylarında tüketildiğinde insan sağlığı için önemli olduğunu söyleyerek faydalarını tek tek sayarak şöyle konuştu,

    “Hünnap bir vitamin deposudur ve aynı zaman da Çin hurması olarak da biliniyor. Hünnap meyvesi, Güney Asya’ya özgü bir meyvedir. Ancak günümüzde tüm dünya da yaygın hale geldi, geliyor. Hünnap meyvesi, hem yiyecek olarak hem de ilaç yapımında kullanılıyor. Hünnap meyvesinin kalorisi düşüktür, ancak lif, vitamin ve mineral bakımından zengindir. Yüksek lif içeriği ve düşük kalorisi nedeniyle, hünnap mükemmel ve sağlıklı bir atıştırmalıktır. Özellikle antioksidan ve bağışıklık artırıcı özelliklere sahip, önemli bir vitamin olan hünnap C vitamini bakımından zengindir. Ayrıca kas kontrolünde önemli bir yeri vardır. Makul miktarda potasyum da içeriyor. Bunların yanında hünnap meyvesi, vücuda enerji sağlayan doğal şekerdir. Hünnap meyvesinin vücudumuza birçok faydası vardır. Örnek vermek gerekirse, kalp sağlığını koruyor, sinir sistemini sağlığını korur, cilt salığını için faydalı bir meyvedir. Diş, kemik ve kas sağlığını koruyan bir meyvedir. Aynı zamanda düzenli ve yeteri miktarda tüketilirse enerji santralidir. Özellikle bu aylarda yani soğuk havalarda sindirim sistemimizi ve bağışıklık sistemini güçlendirdiği gibi kilo vermek isteyenlerde kullanıyor. Antioksidan değeri yüksek bir meyvedir diyebilirim” şeklinde konuştu.

    (İHA)

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Dikkat! Çocuğunuza bu kelimeyi söylerken bir daha düşününDikkat! Çocuğunuza bu kelimeyi söylerken bir daha düşünün
    Saray hekimlerinin yapamadığını yapan İbn-i Sina bin yıl önce yazmış! Saray hekimlerinin yapamadığını yapan İbn-i Sina bin yıl önce yazmış!
    Saçlarınızın canlılığını geri kazandıracak saç bakım ürünleri Saçlarınızın canlılığını geri kazandıracak saç bakım ürünleri
    Anahtar Kelimeler:
    hünnap hünnap faydaları Kalp‎
    En Çok Okunan Haberler
    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

    New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

    Çok satıyor, kullanıcılarından büyük övgü topluyor! Su geçirmez Columbia ceket indirime girdi

    Çok satıyor, kullanıcılarından büyük övgü topluyor! Su geçirmez Columbia ceket indirime girdi

    Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

    Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

    Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

    Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

    En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

    En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.