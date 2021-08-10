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Çin'de tayfun alarmı: 43 sahil noktasına girişler yasaklandı, 33 bin kişi tahliye edildi!

10.08.2021 18:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde alarma geçildi. Lupit Tayfunu'nun eyaletin kıyılarına ulaşmasının beklenmesi üzerine 33 binden fazla kişi tahliye edildi. Bölge sakinleri güvenli noktalara götürülürken 43 sahil noktasına da girişler yasaklandı.

Çin'de tayfun alarmı: 43 sahil noktasına girişler yasaklandı, 33 bin kişi tahliye edildi!

Çin’de karaya ulaşması beklenen Lupit tayfunu nedeniyle 33 binden fazla kişi tahliye edildi. Eyalet acil durum ofisi tarafından 43 sahil noktasına girişlerin kapatıldığı belirtildi. Tehlike nedeniyle 3 bin 500'den fazla balıkçı teknesi ve 6 bin 200 balıkçı limanlara geri döndü.

ÜÇ GÜN ETKİLİ OLMASI BEKLENİYOR

Lupit tayfununun 3 gün boyunca etkili olması, şiddetli rüzgar ve fırtına getirmesi bekleniyor. Şiddetli yağışların aynı zamanda Zhejiang'ın güneydoğusu, Fujian'ın doğusu ve Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin güneydoğu kesiminde etkili olması tahmin ediliyor.

İHA

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Çin
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