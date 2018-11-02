Yolcu şoföre saldırdı, otobüs köprüden nehre düştü

14 yolcu taşıyan otobüsten kurtulan olmamış, 13 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

İki kayıp ise hâlâ aranıyor.

Kazanın ardından çıkan ilk haberlerde otobüsün bir araca çarpmamak için yoldan çıktığı belirtiliyordu.

Çin devlet basını tarafından dağıtılan rahatsız edici görüntülerde yolcuların çığlıkları duyuluyor.

Çin polisi de kazanın nedeninin bu kavga olduğunu açıkladı.

Polis 48 yaşındaki kadının, şoförün durakta durmaması nedeniyle öfkelendiğini, şoföre vurarak kendisini indirmesini istediğini belirtti.

Kazanın ardından çok sayıda vinç ve dalgıç ekiplerinin katıldığı büyük bir kurtarma çalışması başlatılsa da henüz kazadan kurtulan kimseye ulaşılamadı.

Otobüs Çarşamba gecesi nehrin 71 metre derininde bulundu, bazı yolcuların cesetlerini çıkarabilmek için dalgıçlar özel dalışlar yapmak zorunda kaldı.

Çin sosyal medyası Weibo'da çoğu kullanıcı şoföre vuran yolcuyu eleştirirken bir kısmı da ona karşılık veren şoförün kazaya yol açtığını söyledi.

