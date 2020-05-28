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Çin'den flaş karar! Kabul edildi

DÜNYA HABERLERİ  | 28.05.2020 10:27 | Son Güncelleme

Çin Ulusal Halk Kongresi, Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde uygulanacak Ulusal Güvenlik Yasası’nı kabul etti.

Çin'den flaş karar! Kabul edildi

Çin parlamentosu geçen yıl hükümet karşıtı protestolarla sarsılan şehirde ayrılık, tahribat, terör ve yabancı müdahelesiyle mücadele etmek için büyük çoğunlukla Hong Kong ulusal güvenlik yasasını onayladı.

Çin Ulusal Halk Kongresi, 1'e karşı 2,878 oyla tasarının geçirilmesini kabul etti. 6 çekimser oy kullanıldı.

Bu karar alınmadan önce Hong Kong'un yarı özerk statüsünün ve kişisel özgürlüklerin tehlikeye gireceği uzun süredir tartışılıyordu.

Bu karar Çin merkezi hükümetine Hong Kong'da yaşanan herhangi bir çatışma ve eyleme doğrudan müdahale etme hakkı tanıyor.

Ulusal Güvenlik Yasası, Çin merkezi hükümetini yıkma, isyana teşvik, vatana ihanet, terör ile ulusal güvenliği tehlikeye atan fiil ve etkinliklerin yasaklanmasını içeriyor. Hong Kong yerel meclisinin onayı gerekmeksizin yasa yürürlüğe girecek.

Hong Kong'daki muhalifler ve Batılı ülkelerin karşı çıktığı Ulusal Güvenlik Yasası'nın Çin medyası tarafından Hong Kong’un "vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş adamları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önünü açıyor.


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