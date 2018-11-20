Çin Devlet Başkanı Şi Filipinler'de

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Güney Çin Denizi'nde Filipinler ile ortak menfaatlere sahip olduklarını söyledi.

Şi, resmi ziyaret kapsamında gittiği Filipinler'de Devlet Başkanı Rodrigo Duterte ile bir araya geldi.

Göreve geldiğinden bu yana ilk defa Filipinler'e resmi ziyaret gerçekleştirilen Şi, Duterte ile başta Güney Çin Denizi olmak üzere birçok konu başlığını görüştü.

Basına kapalı yapılan görüşmede, Batı Filipinler Denizi'nde petrol ve doğal gaz geliştirme, temel eğitim, tarım kooperatifleri ve altyapı projelerine ilişkin 29 iş birliği anlaşması imzalandı.

Görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Şi, Filipinler ile Çin'in Güney Çin Denizi sorunu nedeniyle zarar gören ilişkilerin "iyi komşu" ve "iyi bir partner" seviyesine çıkması gerektiğini söyledi.

Filipinler ile ilişkilerini düzeltmek istediklerini belirten Şi, "Birlikte yeni bir sayfa açmaya hazırız. İkili ilişkilerimizin gelişmesinden memnunum. Ortak hareket ederek, iki ülke halkına ve iki ülke ilişkilerinin yararına elde edilen sonuçlar için teşekkür etmek istiyorum." dedi.