Çin Hindistan ile çatışmadan sonra Tibet platosuna dövüş sporu eğitmenleri gönderecek

Çin, 20 dövüş sporu eğitmenini güvenlik güçlerini eğitmesi için Tibet platosuna gönderdiğini açıkladı. Pekin yönetimi bu kararın nedenini açıklamadı ancak karar statüsü tartışmalı Ladakh bölgesinde Hindistan ve Çin orduları arasındaki çatışmanın ardından geldi. İki nükleer güç olan Çin ve Hindistan, Ladakh bölgesindeki Galwan Vadisi'nde 15 Haziran'da meydana gelen çatışma nedeniyle birbirini suçluyor. Hindistan çatışmada 20 askerinin öldüğünü açıklarken, Çin kayıplarına dair bir açıklama yapmadı. Bu, sınır bölgesinde 45 yıldır yaşanan ilk ölümcül çatışma oldu. Her iki taraf da çatışmada tek bir kurşun bile sıkılmadığında ısrarlı. Hint yetkililer çıplak elle dövüşüldüğünü, demir çubuk ve taş kullanıldığını anlatıyor. 1996'da yapılan bir anlaşmaya göre iki taraf da bölgede silah ya da patlayıcı bulunduramıyor. Hong Kong basınına göre, dövüş sporu uzmanlarının görevlendirildiği Çin basınında ilk olarak 20 Haziran'da duyuruldu. Çin devlet televizyonu CCTV, Enbo Dövüş Kulübü'nden 20 eğitmenin Tibet'in başkenti Lhasa'da konuşlanacağını açıkladı ancak görevlendirilme nedenleri hakkında detay vermedi.

15 Haziran'daki çatışma ile ilgili Çin Dışişleri Bakanlığı Hint askerlerinin sınırı iki kez ihlal ettiğini, ayrıca Çin askerlerine saldırdığını ve provokasyonda bulunduğunu iddia etti. Hindistan Dışişleri Bakanlığı ise Çin'in üzerinde uzlaşılan Fiili Kontrol Sınırları anlaşmasını ihlal ettiğini öne sürdü. Bölgedeki gerginliğin geçmişi nedir? Hindistan ve Çin 3 bin 440 kilometrelik bir sınıra sahip ve bu sınır boyunca yer yer çözümlenmemiş egemenlik iddiaları var. Çin 1950'den bu yana, Hindistan ile İngiltere sömürgesi olduğu dönemde çizilmiş sınırları tanımayı reddediyor. Hindistan'ın Güney Tibet diye adlandırdığı Arunaçal Pradeş eyaletinin tamamında da hak iddia ediyor. Ayrıca karşılıklı sınırın bir çok kısmında tarafların anlaşamadığı yerler var. Ladakh bölgesinde sınır alanının dağlık, buz kaplı ve akarsularla, göllerle bölünen bir alan olması, hattın net bir şekilde belirlenmesini iyice zorlaştırıyor. Hindistan Çin'i Ladakh'daki Galwan Vadisi'ne binlerce asker konuşlandırmakla suçluyor ve Çin'in, 38 bin kilometrekarelik Hint toprağını işgal ettiğini öne sürüyor.