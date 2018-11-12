Çin'in uçan 'Kalaşnikof'u CH-7 görücüye çıktı!.

ilah olarak AK-47'ye ev sahipliği yapan drone'a 'uçan Kalaşnikof' lakabı takıldı. İşte Çin'in süper silahları.

Çin 'uçan Kalaşnikof'u görücüye çıkardı

1 / 21 CH-7 10 metre uzunluğunda ve 22 metrelik bir kanat açıklığına sahip.

2 / 21 Drone 10-13 kilometrelik bir irtifada 15 saat boyunca havada kalabiliyor.

3 / 21 ÇİN'İN GİZLİ CEPHANELİĞİ Çin, hem silah hem de uzay-havacılık teknolojilerinde dünyanın süper gücü olma amacını 21inci yüzyılda gerçeğe dönüştürmek istiyor. İşte Çin'in yüksek teknolojili silahları...

4 / 21 Çin kuantum radarı ürettiğini açıkladı. Günümüzde kullanılan radarlara kıyasla oldukça gelişmiş özellikleri bulunan cihaz henüz prototip aşamasında.

5 / 21 ABD basınında yer alan haberlerde bu cihazın ABD uçaklarına karşı kullanılabileceği yorumları yer aldı. Aynı haberlerde cihazın F-35 ve F-22'lerin tespitinde kullanılabileceği belirtildi.

6 / 21 Kuantum radarının F-35'leri 100 kilometre öteden tespit edebileceği ve takip edebileceği bilgisine yer verildi. Çin söz konusu projenin startını 2016 yılında vermişti.

7 / 21 DARK SWORD DRONE Çin’in 2006 yılında tasarımına başladığı Dark Sword insansız hava aracı (UAV), o yıldan bu yana kamuoyunun adını duymadığı bir proje. O kadar gizli tutuluyor ki, Batılı mühendisler projenin hala devam edip etmediği konusunda bilgi sahibi değil.

8 / 21 Çok yüksek hıza ulaşmasını sağlayan bir motoru olduğu düşünülen Dark Sword, Çin’in kıyılarından karşısında yer alan gerilimli Sarı Çin Denizi’ni gözlem altına alabilir. Dark Sword projesi belirsizlik içinde olsa da, Çin UAV planlarında oldukça ciddi. Asya’nın devi, yazın kıyı şeridinde 11 tane UAV üssü kuracağını açıklamıştı.

9 / 21 PTERODACTYL I Çin’in insansız hava aracı geliştirmek konusunda ne kadar ciddi olduğunu anlamak için Pterodactyl I güzel bir örnek oluşturuyor. Hakkında detaylı bilgi bulunmayan bir diğer silah olan Pterodactyl I, Batılı analistler tarafından orta irtifada uçan, uzun süreli gözlem yapabilen ve saldırı düzenleyebilen bir UAV olarak düşünülüyor.

10 / 21 Çin’in ‘Soaring Dragon’ adındaki bir diğer insansız hava aracı, ABD’nin sahip olduğu RQ-4 Global Hawk hava aracın büyük benzerlik gösteriyor. Batılı analistler, Soaring Dragon’un ise denizlerde uzun süreli gözlemleme yapmak için tasarlandığını tahmin ediyor.

11 / 21 J-20 HAYALET UÇAĞI Çin’in yerel üretim olan J-20 hayalet uçağı, geçtiğimiz yıl ilk test uçuşlarına başlamış ve internete birçok defa fotoğrafları sızmıştı. Çin’in 2017’den sonra hizmete girmesi beklenen uçağı, radar sinyallerinin yönünü değiştiren bir zırha ve gövdesinin içinde yer alan bomba yuvalarına sahip.

12 / 21 J-20’nin motorunun Rusya’dan yardım alınarak geliştirildiği düşünülürken, hakkında fazla bilgi bulunmayan bir diğer savaş uçağı daha mevcut. Bu da, uçak gemilerinde kalkış ve iniş gerçekleştirebilen J-31.

13 / 21 DF-21D BALİSTİK FÜZESİ Bulunduğu konuma sabitlenmiş olan balistik füzeler düşman kuvvetleri tarafından yok edilmeleri kolay olan hedefler. Ancak Çin’in mobil DF-21D balistik füzesi bu sınıfa girmiyor.

14 / 21 Atmosferin Uzay sınırına geldikten sonra yere saatte 4800 km’lik bir hızla inen DF-21D, hedefi yaklaşık 600 kg’lık patlayıcıyla vuruyor.

15 / 21 DF-21D BALİSTİK FÜZESİ ABD savunma analistleri, gemi avcısı füzeyi ‘taşıyıcı katil’ olarak adlandırdı.

16 / 21 SHENLONG ‘UZAY UÇAĞI’ Tiengong-1 uzay üssünün inşasına devam eden Çin, aynı zamanda Ay’a insanlı görev gerçekleştirmek için de çalışmalarına devam ediyor. 2007’de yaptığı gövde gösterisinde, Uzay’a füze gönderen ve devre dışı kalmış atmosfer gözlemleme uydularını imha eden Çin, böylece yaklaşık 40 bin parçalık bir uzay çöplüğüne de neden oldu.

17 / 21 Çin’in bugün üzerinde çalıştığı bilinmeyen Uzay projesi ise Shenlong yani ‘Kutsal Ejder.’ ABD’nin süper gizli görevler yürüten insansız uzay aracı X-37B’nin farklı bir versiyonu olarak görülen Kutsal Ejder’in, silah taşıma kapasitesinin bulunacağı ve Dünya’nın yörüngesinde iletişim, navigasyon ve gözlemleme görevleri yürüteceği düşünülüyor.

18 / 21 ÇİN 'HAYALET UÇAĞI' İLE GÖVDE GÖSTERİSİ YAPTI Çin Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri’nin havalandırdığı dört adet J 20 hayalet uçağı ilk hava gösterisini gerçekleştirirken uçaklar, ilk kez halka açık olarak gösterildi.

19 / 21 Altı gün sürecek havacılık fuarında ağır ulaştırma uçağı Y-20, KJ-500 erken uyarı uçağı, GJ-2 insansız hava aracı ve J-10B savaş uçağı da sergileniyor.

20 / 21 Çin devlet medya kuruluşunun aktardığına göre fuarda Çin Havacılık ve Bilim Bölümü’nün geliştirdiği CH-10 drone’u havacılık fuarında ilk kez gösterilen hava araçlarından biri oldu.