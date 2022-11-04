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ÇİN ROKETİ CANLI İZLE: Çin roketi düştü mü, nereye düşecek? Milyonlarca insan bunu takip ediyor

04.11.2022 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin roketi canlı izleme ekranı yoğun ilgi görüyor. Çin, Cadılar Bayramı'nda 21 tonluk roketi uzaya fırlattı. Ancak roket kontrolden çıktı ve yeryüzüne doğru inişe geçti. Vatandaşlar heyecanla roketin ne zaman ve nereye düşeceğini araştırmaya başladılar. Türkiye Uzay Ajansı (TUA) konu ile ilgili açıklama yaptı. Peki, Çin roketi düştü mü, nereye düşecek?

ÇİN ROKETİ CANLI İZLE: Çin roketi düştü mü, nereye düşecek? Milyonlarca insan bunu takip ediyor

Çin roketinin ne zaman ve nereye düşeceği merak ediliyor. Çin’in 10 katlı bina büyüklüğündeki 21 tonluk dev roketi Long March 5B hızla yeryüzüne doğru ilerliyor.Türkiye Uzay Ajansı (TUA), Çin tarafından fırlatılan "Long March 5B" fırlatma aracının dünyaya geri dönüş yörünge parametreleri hakkında resmi duyurunun henüz yapılmadığını belirtti. İşte Çin roketi canlı izleme ekranı

ÇİN ROKETİ NEREYE DÜŞECEK?

Çin roketinin henüz tam olarak nereye düşeceği belli oldu. Çeşitli uzay kuruluşları ve sosyal medya hesapları ise anlık verilerle roketin nereye düşeceğini anlamaya çalışıyor. Roketin şu an itibarıyla Avustralya'nın açıklarına düşmesi beklense de bu, anlık olarak değişiyor.
ÇİN ROKETİ CANLI İZLEME EKRANI TIKLAYINIZ

Türkiye Uzay Ajansı (TUA), Çin tarafından fırlatılan "Long March 5B" fırlatma aracının dünyaya geri dönüş yörünge parametreleri hakkında resmi duyurunun henüz yapılmadığını belirterek, "Çin tarafından fırlatma aracının inişi hakkında kesin tahminler gerekli durumda verilecektir." ifadesini kullandı.
Söz konusu fırlatma aracının Türkiye'ye düşeceği yönündeki çeşitli haberlere karşılık TUA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Long March 5B fırlatma aracının dünyaya geri dönüş yörünge parametreleri hakkında resmi duyuru henüz yapılmamıştır. Çin tarafından fırlatma aracının inişi hakkında kesin tahminler gerekli durumda verilecektir."
Açıklamada, TUA'nın CNSA ile iletişim halinde olduğu ve karışıklığa meydan vermemek adına ancak resmi ve güncel bilginin paylaşılacağı bildirildi.

ÇİN ROKETİ NE ZAMAN DÜŞECEK?

Çin roketinin 5 Kasım Cumartesi sabah saatlerinde yeryüzüne düşmesi bekleniyor. Roket gövdesi 10 Katlı bir bina yüksekliğine sahip.

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