Çin salgına neden olan yeni koronavirüse karşı aşı geliştirmeye başladı

PEKİN VE TİENCİN'DE ŞEHİRLERARASI OTOBÜS HATLARI ÇALIŞMAYA ARA VERİYOR Salgının yayılmasını önlemek için alınan tedbirler çerçevesinde dün Pekin'den diğer eyaletlere şehirlerarası ulaşımı sağlayan uzun yol otobüs seferlerinin geçici olarak durdurulduğu açıklanmıştı.

Enfektelerle temas ederek müşahede altına alınan kişilerin sayısı ise toplam 21 bin 556 olarak açıklanmış, 49 enfekte vaka ise iyileşerek taburcu edilmişti.

Ülkenin Vuhan kentinde aralık ayında ortaya çıkan ve ülke geneline yayılan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında can kaybı 56, salgından etkilenenlerin sayısı da 324'ünün durumu ağır olmak üzere bin 975'e yükselmişti.

Şü, uzmanların, 2 Ocak'tan bu yana virüsten alınan dört örneğin patojenik yapısını tanımlamak için yüksek işlem hacimli sıralama metodu kullandığı bilgisini paylaşarak, yeni koronavirüs nedeniyle ortaya çıkan zatürreye karşı da ilaç taraması yapıldığını ifade etti.

South China Morning Post gazetesinin haberine göre, CDC'nin viroloji uzmanı Şü Vınbo, merkez bünyesindeki uzmanların yeni tip koronavirüse (2019-nCoV) karşı aşı geliştirmeye başladığını belirterek bu kapsamda izole edilen virüsün genetik dizinini tanımlamak için çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Bugün de Pekin'in komşu şehri Tiencin'den yine diğer eyaletlere uzun yol seferleri yapan otobüs seyahatlerinin yarından itibaren durdurulacağı duyurulmuştu.

GUANGDONG EYALETİNDE DE BİR ŞEHİR MÜHÜRLENDİ



Hubey eyaletinde Vuhan'ın ardından çok sayıda "şehrin mühürlenerek" kentte toplu ulaşımın durdurulmasının ardından bugün itibarıyla Guandong eyaletine bağlı 5 milyon 600 bin civarında nüfusu olan Şantou şehri de mühürlenmişti.

Şantou kentte bugünden itibaren tüm toplu ulaşım araçlarının yanı sıra durak merkezli ya da internet üzerinden hizmet veren ticari taksilerin çalışması yasaklandı.

Kısa süre içinde virüsün Hubey eyaletindeki Vuhan kentinden diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle Vuhan başta olmak üzere irili ufaklı 13 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu.

Bu kapsamda Vuhan, Huanggang, Icou, Şienning kentleriyle ilçe büyüklüğündeki Çıbi, Şientao, Cıciang, Çienciang, Cingmın, Huangşı, Dangyang, Inşı, Şiaogan kentlerinde metro, otobüs ve feribot seferlerinin geçici olarak durdurulması kararı alınmıştı.