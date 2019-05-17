Çin, Şincan'daki Uygur militanlara karşı Türkiye'den destek istedi

Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın Pekin ziyareti sırasında yapılan görüşmelerde Çin yönetimi Türkiye'yi, Şincan bölgesinde şiddet eylemleri yapan Uygur militanlara karşı mücadelesine destek olmaya çağırdı.

Türkiye Çin'i, Türki ve çoğu Müslüman bir halk olan Uygurların haklarını ihlal etmekle suçlamıştı.

Çin'in Şincan bölgesinde açtığı "meslek eğitim merkezleri" Batı ülkelerinde gözaltı merkezleri olarak görülüyor.

Şincan'daki durumla ilgili sürekli kaygılarını bildiren tek Müslüman ülke ise Türkiye ve son olarak Şubat ayında konuyla ilgili olarak Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'na başvurmuştu.

Neler görüşüldü**?**

Dün Pekin'de Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile biraraya gelen Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, daha sonra yayınlanan açıklamasına göre öncelikle Türkiye ile ilişkilere büyük önem verdiklerini söyledi ve şöyle sürdürdü:

"Çin, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne her zaman saygı gösterdiği Türkiye'nin ulusal güvenlik ve istikrarını korumak için attığı adımları da destekliyor. Türkiye'nin de Çin'in ulusal egemenliği ve güvenliğini koruma konusundaki çıkarlarına samimiyetle saygı gösterebilmesini, Çin'in 'Doğu Türkistan terör örgütü'ne karşı mücadelesini desteklemesini ve ülkelerimiz arasındaki genel stratejik işbirliği ortamını korumasını umuyoruz."