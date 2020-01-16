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  4. Cinayet anı saniye saniye görüntülendi

Cinayet anı saniye saniye görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 08:41 | Son Güncelleme

Adana’da pastanede arkadaşlarıyla oturan bir kişinin silahlı saldırıya uğrayıp hayatını kaybettiği anlar saniye saniye görüntülendi.Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi’nde 13 Ocak günü meydana geldi.

Adana’da pastanede arkadaşlarıyla oturan bir kişinin silahlı saldırıya uğrayıp hayatını kaybettiği anlar saniye saniye görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi’nde 13 Ocak günü meydana geldi. Bedirhan Bayraktar (36) arkadaşlarıyla buluştuğu pastanede otururken, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Bu sırada yanında bulunan bir kadın ise mermilerden son anda kurtuldu. Zanlı ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Saldırı anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Polis olayla ilgili 4 zanlıyı gözaltına alırken tabancayı ateşleyen zanlı aranıyor.

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