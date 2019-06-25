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Cinayet davası öncesi yumruklar konuştu: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.06.2019 14:13 | Son Güncelleme

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde 2017’de tarla meselesi yüzünden akraba olan iki ailenin silahlı, tüfekli kavgasında 2 kişinin öldüğü, 1 çocuğun yaralandığı olay ile ilgili ‘kasten öldürmeye iştirak’ suçundan açılan ve 2 tutuksuz sanığın yargılandığı dava öncesi adli koridorunda yumruklu kavga çıktı, 1 kişi burnundan yaralandı.19 Nisan 2017’de Pınarbaşı ilçesi Tahtalı köyünde tarlada iki aile arasında tartışma çıktı.

Cinayet davası öncesi yumruklar konuştu: 1 yaralı

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde 2017’de tarla meselesi yüzünden akraba olan iki ailenin silahlı, tüfekli kavgasında 2 kişinin öldüğü, 1 çocuğun yaralandığı olay ile ilgili ‘kasten öldürmeye iştirak’ suçundan açılan ve 2 tutuksuz sanığın yargılandığı dava öncesi adli koridorunda yumruklu kavga çıktı, 1 kişi burnundan yaralandı.
19 Nisan 2017’de Pınarbaşı ilçesi Tahtalı köyünde tarlada iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce av tüfeği kullanıldı. Av tüfeği ile yaralanan Mustafa Ç. (26) olay yerinde hayatını kaybederken, tabanca ile yaralanan Murat Ç. ve olay tarihinde 12 yaşında olan M.C. Ç. Pınarbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada ilk tedavisi yapılan yaralılardan Murat Ç. ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, çocuk M.C.Ç. de Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edildi. Yaralılardan Murat Ç., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayda ölen Murat Ç. ile ölen Mustafa Ç’nin birbirlerini vurdukları iddiası ile açılan davada S.Ç. M.Ç. ve Y.Ç. isimli kadın hakkında da ‘kasten öldürmeye iştirak’ suçundan dava açıldı. Tutuksuz kadın sanık Y.Ç.(61) ise geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetmiş, kadının ölüm raporu sanık avukatlarınca dosyaya konulmuştu.
Polis güvenlik önlemi aldı
Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek dava öncesi adliye koridoru önünde bekleyen iki grup arasında kavga çıktı. Polis ekipleri olaya anında müdahale ederek, kavganın büyümesini engelledi. Kavga sonrası H.A.Ç. (36) burnuna aldığı yumruk darbesi ile yaralanırken, polis koridoru boşalttı. Kavgaya karışan R.Ç.(35), C.A.Ç.(18) ve H.Ç.(36) tutanak tutulmasının ardından ifadeleri alınması için karakola götürülmek üzere ekiplere teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, duruşma öğleden sonra başlayacak.

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