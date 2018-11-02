Cinayet davası sanığına müebbet hapis

NİĞDE (AA) - Niğde'de kız arkadaşını bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa müebbet hapis cezası verildi.
Niğde 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık Yasin Aktürk ile avukatı hazır bulundu.
Son savunmasını yapan sanık, pişman olduğunu söyledi.
Mahkeme heyeti, sanık Aktürk'e "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi.
Yasemin Yalçın, geçen yıl 9 Eylül'de Bor ilçesi TOKİ Mahallesi'nde yol kenarında bıçakla öldürülmüş halde bulunmuş, arkadaşı Yasin Aktürk gözaltına alınıp tutuklanmıştı.
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