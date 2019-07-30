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Cinayet sanığı kadına, indirimle 16 yıl hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2019 10:09 | Son Güncelleme

BURSA'da, 5 yıl ilişki yaşadığı komşusu ve oğlunun babası Ümit Şahin'i (30) tabancayla vurarak, öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan, 4 çocuk annesi Neşe Aydın'ın (32) yargılanması tamamlandı.

Cinayet sanığı kadına, indirimle 16 yıl hapis

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA) - BURSA'da, 5 yıl ilişki yaşadığı komşusu ve oğlunun babası Ümit Şahin'i (30) tabancayla vurarak, öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan, 4 çocuk annesi Neşe Aydın'ın (32) yargılanması tamamlandı. Mahkeme heyeti, Aydın'a verdiği ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasını 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulayarak, 16 yıl 8 aya düşürdü.
Olay, 2016 yılında, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Alacahırka Mahallesi'nde meydana geldi. Bekar olan Ümit Şahin, yaklaşık 5 yıl ilişki yaşadığı komşusu evli Neşe Aydın'ın evinin önünde, tabanca ile göğsünden vurularak, öldürüldü. Polisi arayan Aydın, tartıştığı Şahin'i öldürdüğünü söyleyerek, gelen polislere teslim oldu. Adliyeye sevk edilen Aydın, çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürmek' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
'OĞLUMUN BABASININ ÜMİT ŞAHİN OLDUĞU DNA TESTİNDE ORTAYA ÇIKTI'
Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde Neşe Aydın hakkında, 'kasten adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle açılan dava, karara bağlandı. Karar duruşmasına tutuklu sanık Neşe Aydın ve taraf avukatları katıldı. Ümit Şahin ile 5 yıl ilişki yaşadığını belirten Aydın, ''3 kızımdan sonra dünyaya gelen ve nikahlı eşimin üzerine yazdırdığım 4 yaşındaki oğlumun babasının Ümit Şahin olduğu DNA testinde ortaya çıktı. Sonrasında ilişkimiz çekilmez hal aldı, aramızda sık sık tartışmalar oluyordu. Olay günü yatak odasının penceresine geldiğinde tartışmaya başladık. Kurtulamayacağımı anlayınca da nikahlı eşime ait olan silahı alarak ateş ettim" diye konuştu.
'OLAYIN BÖYLE SONLANMASINI İSTEMEZDİM'
Mahkemece son sözü sorulan Neşe Aydın, "Ümit, bana inanılmaz derecede psikolojik ve fiziksel baskı yapıyordu. Olayın bu şekilde sonlanması istemezdim. Kararın adil olmasını istiyorum" dedi.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Neşe Aydın'a, 'Ümit Şahin'i öldürmek' suçundan önce ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi. Ceza, 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulanarak, 16 yıl 8 aya düşürüldü.

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Cinayet sanığı kadına, indirimle 16 yıl hapisCinayet sanığı kadına, indirimle 16 yıl hapisCinayet sanığı kadına, indirimle 16 yıl hapisCinayet sanığı kadına, indirimle 16 yıl hapis

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