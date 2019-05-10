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Cinayet sanığı polise müebbet ve 50 yıla kadar hapis istemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 15:52 | Son Güncelleme

İzmir'in Konak ilçesinde bir kişinin ölümü ve 2 kişinin yaralanmasına ilişkin hazırlanan iddianamede, polis memuru sanığın müebbet ve 3 aydan 50 yıla kadar değişen hapis cezalarına çarptırılması talep edildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde bir kişiyi öldürdüğü ve 2 kişiyi yaraladığı gerekçesiyle hakkında dava açılan polis memuru için müebbet ve 3 aydan 50 yıla kadar değişen hapis cezası istendi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, tutuklu sanık Volkan Hicret hakkında, "kasten öldürme, olası kastla yaralama, konutta silahla yağma, nitelikli cinsel saldırı ve kişinin hatırasına hakaret" suçlamalarıyla dava açıldı.

Hicret hakkında müebbet ve 3 aydan 50 yıla kadar değişen hapis cezaları talep edildi.

Sanığın 21 Haziran 2019'da hakim karşısına çıkacağı belirtildi.

- Olay

İzmir'in Konak ilçesinde Alsancak semtinde, 1 Ocak'ta, bir evde çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından polis memuru Volkan Hicret'in silahla ateş etmesiyle Burak Batmaz olay yerinde hayatını kaybetmişti. Olayda Yunus A. ile A.T.K. yaralanmıştı.

Şüpheli polis memuru Hicret, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim olmasının ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

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