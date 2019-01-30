Cinayet zanlıları adliyeye sevk edildi

Bursa’nın Gemlik ilçesinde 23 yaşındaki gencin öldürülmesi ile alakalı 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, Gemlik ilçesi Küçük Kumla Mahallesi Abdullah Aslan Caddesi’ndeki bir büfede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 yaşındaki Ahmet Can Yaşlı tabanca ile vuruldu. Olay yerine çağrılan 112 acil ambulansı ile Gemlik Devlet Hastanesi’ne ağır yaralı olarak kaldırılan Yaşlı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri olaya karıştıkları öne sürülen büfe işletmecisi Ramiz S. (47) ve Kerim A.’yı (43) gözaltına aldı. Zanlılarla birlikte 2 tabancaya da el konuldu. Alacak verecek meselesi yüzünden meydana geldiği iddia edilen olayın 2 zanlısı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

