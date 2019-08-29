Cinayet zanlısı firari hükümlü operasyonla yakalandı

Malatya'nın Doğanyol ilçesinde bir kişinin tabancayla öldürülmesiyle ilgili aranan zanlı, düzenlenen operasyonla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Abdullah Minnetoğlu'nun 20 Temmuz'da tabancayla vurularak öldürülmesinin ardından şüpheli Y.M'yi yakalamak için özel ekip kurdu.

Yapılan çalışma sonrası zanlının ilçenin Gümüşsuyu Mahallesi'nde bir bağ evinde kaldığını belirleyen ekipler, komando timlerinin desteğiyle gece saatlerinde sarp ve dağlık arazide bulunan evin etrafını çevirdi.

Drone destekli gerçekleşen operasyonda zanlı ve ona yardım ettiği belirlenen 3 kişi gözaltına alındı. Ekipler, bu sırada zanlıya daha önceden yardım edenlerin evlerine de operasyon düzenleyerek 3 kişiyi daha yakaladı.

Evlerde yapılan aramalarda 3 tabanca, 6 av tüfeği, 1 dürbün, 4 cep telefonu, 4'ü kullanılmaya hazır 8 sim kart ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Pütürge Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden Y.M, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 6 zanlı ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

- Olay

Malatya'nın Doğanyol ilçesinde 20 Temmuz'da akraba olan Abdullah Minnetoğlu ve Y.M. arasında silahlı kavga çıkmış, Minnetoğlu tabancayla vurularak olay yerinde yaşamını yitirmiş, jandarma ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatmıştı.

