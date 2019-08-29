HABER

Cinayet zanlısı firari hükümlü operasyonla yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 13:43 | Son Güncelleme

Malatya'da 20 Temmuz'da akrabasını tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla aranan ve düzenlenen operasyonla yakalanan zanlı tutuklandı

Malatya'nın Doğanyol ilçesinde bir kişinin tabancayla öldürülmesiyle ilgili aranan zanlı, düzenlenen operasyonla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Abdullah Minnetoğlu'nun 20 Temmuz'da tabancayla vurularak öldürülmesinin ardından şüpheli Y.M'yi yakalamak için özel ekip kurdu.

Yapılan çalışma sonrası zanlının ilçenin Gümüşsuyu Mahallesi'nde bir bağ evinde kaldığını belirleyen ekipler, komando timlerinin desteğiyle gece saatlerinde sarp ve dağlık arazide bulunan evin etrafını çevirdi.

Drone destekli gerçekleşen operasyonda zanlı ve ona yardım ettiği belirlenen 3 kişi gözaltına alındı. Ekipler, bu sırada zanlıya daha önceden yardım edenlerin evlerine de operasyon düzenleyerek 3 kişiyi daha yakaladı.

Evlerde yapılan aramalarda 3 tabanca, 6 av tüfeği, 1 dürbün, 4 cep telefonu, 4'ü kullanılmaya hazır 8 sim kart ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Pütürge Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden Y.M, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 6 zanlı ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

- Olay

Malatya'nın Doğanyol ilçesinde 20 Temmuz'da akraba olan Abdullah Minnetoğlu ve Y.M. arasında silahlı kavga çıkmış, Minnetoğlu tabancayla vurularak olay yerinde yaşamını yitirmiş, jandarma ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatmıştı.

PARTNER Güzel ismin zor anları! Gözde çift böyle yakalandı Güzel ismin zor anları! Gözde çift böyle yakalandı
Bolu’nun doğal güzelliğinden hükümlüler torbalar dolusu çöp topladıBolu’nun doğal güzelliğinden hükümlüler torbalar dolusu çöp topladı
Yüksekova'da hükümlülerden çevre temizliğiYüksekova'da hükümlülerden çevre temizliği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Doğanyol Jandarma Malatya operasyon pütürge

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan onayladı! Kritik atama kararları

Erdoğan onayladı! Kritik atama kararları

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

Erdoğan'dan flaş açıklama: Boşuna gelmedik buraya!

Erdoğan'dan flaş açıklama: Boşuna gelmedik buraya!

Sakal ektirmişti! Adını da değiştirdi

Sakal ektirmişti! Adını da değiştirdi

Galatasaray'dan Falcao bombası

Galatasaray'dan Falcao bombası

Kırmızı ışıkta bekleyen 11 aracı biçti! Hatay'da can pazarı!

Kırmızı ışıkta bekleyen 11 aracı biçti! Hatay'da can pazarı!

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

ABD'den flaş Türkiye ve S-400 açıklaması!

ABD'den flaş Türkiye ve S-400 açıklaması!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Esenboğa Havalimanı'nda 128 adet ele geçirildi!

Esenboğa Havalimanı'nda 128 adet ele geçirildi!

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FETÖ'nün Marmaris'teki suikast timini yakalayan Tuğgeneral Semih Okyar ile ilgili yeni gelişme!

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

Eş cinayeti sanığı: Hakaret ettiği için vurdum, ambulans çağırmadım

Hakaret ettiği için vurdum, ambulans çağırmadım

İkinci Efes Olarak anılıyor! Aizanoi Antik Kenti'nde anıt mezar kalıntısına rastlandı

Aizanoi kazılarında 'anıt mezar' bulundu

Uyuşturucu operasyonunda yakalananlar adliyeye böyle getirildi

Uyuşturucu operasyonunda yakalananlar adliyeye böyle getirildi

3 ilde 'Kıran-2' operasyonu! 117 tim katılıyor

Bölgeden sıcak fotoğraf! Havadan ve karadan abluka

Ankara'da yakalanmıştı! Kim olduğu ortaya çıktı (Reşat Nazmi Oral kimdir?)

Ankara'da yakalanmıştı! Kim olduğu ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.