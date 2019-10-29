HABER

Çin'de 67 yaşındaki kadın doğal yolla hamile kaldı, kız bebek dünyaya getirdi

29.10.2019 11:16 | Son Güncelleme

Çin'de iki çocuk annesi 67 yaşında bir kadın doğal yollarla hamile kaldı, bir kız bebek dünyaya getirdi. Doktoru, kadının yumurtalıklarının '40 yaşındaki bir kadının yumurtalıkları' gibi olduğunu söyledi.

Çin'de 67 yaşındaki kadın doğal yolla hamile kaldı, kız bebek dünyaya getirdi

Çin'de iki çocuk annesi 67 yaşındaki bir kadın, bir kız bebek dünyaya getirdi. Soyadının Tian olduğu belirtilen emekli doktorun, ülkede doğum yapan en yaşlı kadın olabileceği tahmin ediliyor.

Anne ve Tianci (Cennetten gelen hediye) adı verilen bebeğin yoğun bakım ünitesinde tutulduğu ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Bebeğin 2,56 kilogram olarak dünyaya geldiği açıklandı.

Şandong eyaletindeki Zaozhuang Doğum ve Çocuk Sağlığı Hastanesi'nin sözcüsü CNN'e sezaryenle doğum yapan kadının doğal yolla hamile kaldığını söyledi.

Sözcü emekli olmadan önce bu hastanede görev yapan Tian'ın hamile kalmak için geleneksel Çin tıbbı bilgilerinden yararlandığını belirtti.

'Yumurtalıkları 40 yaşındaki bir kadının yumurtalıkları gibiydi'

Doğumu gerçekleştiren doktor Liu Wencheng, Çin Devlet Televizyonu CCTV'ye "İleri yaş gebeliği ve bir dizi komplikasyona rağmen bir hayli şanslıydık. Tian'ın yumurtalıkları 40 yaşındaki bir kadının yumurtalıkları gibiydi. Küçülmemişti. Bu da doğal yolla hamile kalmasını açıklıyor" dedi.

Tian ve 68 yaşındaki eşinin iki çocukları daha var ve en büyük torunları 18 yaşında. Tian, çocuklarının hamile kalmasına karşı çıktığını belirterek "Kızım, 'Bu bebeği doğurursa annem bizimle bağlarını tamamen kesecek' bile dedi" diye konuştu.

Çin'de 2016'da tek çocuk politikasından vazgeçilmesinden sonra birçok kadının hamile kalmaya çalıştığı ve kısırlık tedavilerine talebin arttığı söyleniyor.

Devlet denetimindeki China Daily gazetesine göre 2016'da Jilin eyaletinde 64 yaşındaki bir kadın bir erkek bebek dünyaya getirmişti.

Eylül'de de Hindistan'ın Andhra Pradeş eyaletinde 73 yaşındaki bir kadın tüp bebek yöntemiyle ikiz kız bebekler doğurmuştu. Erramatti Mangayamma'nın dünyada en ileri yaşta doğum yapan kadın olduğuna inanılıyor.

Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş
Narsistler neden 'daha mutlu'?Narsistler neden 'daha mutlu'?
'İnmenin başlangıcından itibaren her geçen dakika milyonlarca beyin hücresi ölüyor''İnmenin başlangıcından itibaren her geçen dakika milyonlarca beyin hücresi ölüyor'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra evlendi! İşte düğünden kareler

Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra evlendi! İşte düğünden kareler

9-0'lık tarihi yenilgi sonrası flaş karar

9-0'lık tarihi yenilgi sonrası flaş karar

Irak'ta göstericilere ateş açıldı: 18 ölü, 865 yaralı

Irak'ta göstericilere ateş açıldı: 18 ölü, 865 yaralı

CHP yönetimine ateş püskürdü! 'Bedelini ağır ödeyecekler'

CHP yönetimine ateş püskürdü! 'Bedelini ağır ödeyecekler'

Açıklama gündeme bomba gibi düştü! ABD o ismi de öldürdü!

Açıklama gündeme bomba gibi düştü! ABD o ismi de öldürdü!

Sosyal medyadan paylaştı: Akıncı yeni yuvasında

Sosyal medyadan paylaştı: Akıncı yeni yuvasında

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Mide bulantısına iyi gelen doğal çözümler!

Mide bulantısına iyi gelen doğal çözümler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
"Bebeğin ilk aşısı anne sütü"

"Bebeğin ilk aşısı anne sütü"

Ankara'daki 'emzirme timine' yoğun ilgi! Günde 50'ye yakın çağrı alıyorlar

Ankara'daki 'emzirme timine' yoğun ilgi!

Sağlık Bakanı Koca'dan grip aşısı açıklaması

Sağlık Bakanı'ndan grip aşısı açıklaması

Bakan duyurdu! Grip aşıları risk grubundakilere ücretsiz verilecek

Risk grubundakilere ücretsiz verilecek

Sağlık Bakanlığı'ndan 'sağlık raporu' düzenlemesi! Yürürlüğe girdi

Vatandaşlar dikkat! Bir yıl geçerli olacak

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca açıkladı! 3 bin 732 internet sitesine erişim yasağı

Yüzlercesine yasak geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.