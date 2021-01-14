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Çin’de fabrikada patlama: 1 ölü, 7 yaralı

14.01.2021 16:59 | Son Güncelleme:
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Çin’in Tianjin kentindeki bir fabrikada meydana gelen patlama sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.Çin’in Tianjin kentinde otomobil parçalarının üretildiği bir fabrikada gaz patlaması meydana geldi.

Çin’in Tianjin kentindeki bir fabrikada meydana gelen patlama sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Çin’in Tianjin kentinde otomobil parçalarının üretildiği bir fabrikada gaz patlaması meydana geldi. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Tianjin Acil Durum Yönetimi Bürosu tarafından yapılan açıklamada, serbest ticaret bölgesindeki fabrikada meydana gelen patlama sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı bildirildi. Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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