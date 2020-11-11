Çin'de internet devleri e-ticaret şirketlerine yönelik yasa tasarısı nedeniyle bir günde 200 milyar dolar kaybetti

Çin hükümeti, ülkedeki internet devlerinin gücünü sınırlamaya yönelik bir yasa tasarısı hazırladı. İnternet şirketlerinin tekelini kırmayı amaçlayan tasarı, Pekin'in dijital platformların nüfuzunu giderek artırmasından duyduğu rahatsızlığı yansıtıyor. Yeni kuralların özellikle Alibaba, Ant Group, Tencent'le yemek sipariş platformu Meituan'i etkileyeceği belirtiliyor. Bloomberg haber ajansı, geçen hafta itibarıyla toplam piyasa değeri 2 trilyon doların üzerinde olan Alibaba, Ant Group ve Tencent'in Çin'de tamamı devlete ait Bank of China'nın değerinden çok fazla olduğuna dikkat çekti. Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri internet devletlerinin gücünü sınırlamaya çalışıyor. Tasarının, Çin'de internet üzerinden en fazla satışın yapıldığı gün olan "Bekarlar Günü'nden (11.11- 11'inci ayın 11'inci günü) hemen önce açıklanmasıyla teknoloji hisselerinin değeri hızla düşüşe geçti. Düşüş bugün de devam etti ve Alibaba, JD.com, Tencent, Xiaomi ile Meituan'ın hisselerinin toplam değeri 200 milyar dolardan fazla azaldı.