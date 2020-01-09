Çin’de türü belirlenemeyen hastalık 44 kişiye bulaştı

Çin’de yapılan ön değerlendirmelere göre Wuhan kentinden yayılmaya başlayan ve türü belirlenemeyen hastalığın 44 kişiye bulaştığı açıklandı.

Çin’de yerel sağlık komitesinden yapılan açıklamada, Hubei eyaletinin Wuhan kentinde bilinmeyen türden bir zatürre şeklinde ortaya çıkan hastalığın bir hafta gibi kısa bir süre içinde 44 kişiye bulaştığı ifade edildi. Ön laboratuvar testleri sonucunda türü henüz bilinmeyen zatürrenin, yeni bir tür koronavirüs olduğu açıklandı. Ülkede 2003 yılında şiddetli akut solunum sendromuna (SARS) neden olan salgının yeniden baş göstermesinden endişe ediliyor.

WHO, koronavirüsü doğruladı

Yetkililer, ay başından itibaren 27 kişinin testlerinin pozitif olduğunu açıklayarak 31 Aralık’ta başladığı tahmin edilen salgını doğruladı. Dünya Sağlık Örgütü’nden (WHO) yapılan açıklamada ise "Wuhan’daki zatürre vakaları hakkında ilk bilgi, bir koronavirüs bu kümeye neden olan olası bir koronavirüs bulgusuna işaret etti" denildi. Söz konusu hastalığa sahip kişilerin zatürre ve diğer akut solunum yolu hastalıklarına özgü semptomlar gösterdiği de belirtildi.

Hastalık yeni değil

Yapılan açıklamaların ardından Çin’de ölümcül SARS koronavirüsünün yeniden baş göstermesinden endişe duyulduğu belirtildi. Hastalık, 2003 yılında hızla diğer şehirlere ve ülkelere yayılarak 8 binden fazla kişinin enfekte olmasına ve 775 kişinin de hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

