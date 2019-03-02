Çin'den Kanada'ya Huawei tepkisi

PEKİN (AA) - Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, Kanada'nın Huawei'in Mali İşler Direktörü Ming Vancou'nun ABD’ye iade sürecini başlatmasına ilişkin, “Bundan güçlü şekilde hoşnutsuzluk duyuyor, kararlılıkla buna karşı çıkıyoruz.” ifadesini kullandı.

Sözcü Lu Kang, yaptığı yazılı açıklamada, Kanada'yı protesto ettiklerini belirterek, "Çin tarafı, Kanada’nın Mıng Vancou'ya ısrarla uyguladığı sözde iade hukuku prosedürlerinden güçlü şekilde hoşnutsuzluk duyuyor ve buna kararlılıkla karşı çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD ve Kanada’nın ikili iade anlaşmasını istismar ettiğini bildiren Lu, iki ülkenin, Çin vatandaşına keyfi mücbir tedbirler uyguladığını ve yasal hak ve çıkarlarını ciddi şekilde ihlal ettiğini vurguladı.

Lu, konunun, "siyasi bir vaka" olduğuna dikkati çekerek, ABD’yi, Mıng'a yönelik tutuklama ve iade talebini geri çekmeye, Kanada’yı da Huawei CFO'sunu bir an önce serbest bırakmaya çağırdı.

Kanada Federal Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımları delmek için sahtekarlık yaptığı gerekçesiyle daha önce Kanada’da tutuklanan ve 10 milyon Kanada doları kefaletle serbest kalan Huawei'in CFO’su Mıng’ın ABD’ye iade süreci başladığı bildirilmişti.