Çin'in Sincan politikaları protesto edildi

“Eşleştir Aile Ol” veya “Kardeş Aile Projesi” denilen bir uygulamayla her Uygur ailesine bir veya birkaç Çin asıllı kişi yerleştirilerek, Uygur Türklerinin Çinlileştirilmesi hedeflendiğine işaret eden Ergün, şunları kaydetti:

Ergün, "Uygurlu çocukların ve memurların camilere gitmesi, evde de olsa namaz kılması yasak. Okullara yakın yerlerde cami açılamıyor. Memurların ramazan ayında oruç tutmaları dahi yasaklanmış durumda." dedi.

Genel merkezi Almanya'nın Köln kentinde olan İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) teşkilatının "Doğu Türkistan için direniş, insanlık için diriliş" sloganıyla organize ettiği gösterilerde, Çin'in insan hakları ihlalleri protesto edilerek "Uygur Türklerinin yanındayız" mesajı verildi.

"Bu uygulama ile aynı zamanda, Uygurlara Çin geleneklerine ve değerlerine göre yaşama şartı getirilmiştir. Burada mesela yemek yemeye besmele ile başlamak, kadınların başlarını örtmeleri, evde yabancı bir erkeğin bulunmasından rahatsız olmak, içki içmemek gibi Müslümanlara ait kültürel özellikler Çin değerlerine muhalefet olarak kabul edilmektedir. Bu sözde muhalefet suçlarını işleyen Uygurları ise hapis cezası beklemektedir. Zira Uygurların evlerine yerleştirilen Çinli eğitmenler, bu muhalefeti polise bildirmek zorundalar."

Zorunlu eğitim kamplarında Çin Komünist Partisi’nin ideolojisinin öğretildiğini ifade eden Ergün, İslam dininin aşağılandığını ve İslam dininin aşağılanmasını kabul etmeyen Uygurlara ise işkence edildiğini vurguladı.

Herhangi bir ihbar sonucunda gözaltına alınıp, kendisinden haber alınamayan binlerce Uygur bulunduğuna işaret eden Ergün, "Gözaltına alınanları takip eden yakınları da tutuklanabilmektedir. Avukat ya da savunma için başka bir hukuki güvence de bulunmamaktadır. Güvenlik birimleri işkenceyi sistematik bir şekilde uygulamaktadır. İdarenin haksız uygulamalarını toplu protesto eden her hareket isyan veya ayaklanma olarak adlandırılmaktadır. Bu protestolara katılanlar idam edilmektedir." dedi.