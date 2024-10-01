Çinli büyükanne inanılmaz genç görünümüyle viral oldu! Gençlik sırrını açıkladı

Tianjinli güzel kadın, Çin sosyal medyasında öyle bir heyecan yarattı ki, birçok kuruluş inanılmaz derecede genç görünümü hakkında bir röportaj için onu aradı.

İsmi açıklanmayan ve anonim kalmayı tercih eden kadın, kısa videosunun sosyal ağlarda gördüğü ilgi karşısında şok olduğunu ve sadece sevgili torununu göstermek istediğini iddia etti. Görünüşünün çevrimiçi ortamda böyle bir heyecan yaratacağını hiç tahmin etmemişti.

Kadın, 40'lı yaşlarında olduğunu ve çok küçük yaşta kızını doğurduğunu, bu sayede birçok kadının bugün bebek sahibi olmayı yeni düşünmeye başladığı bir yaşta büyükanne olabildiğini söyledi.

SIRRINI AÇIKLADI

Nasıl bu kadar iyi göründüğü sorulduğunda, genç büyükanne sıradan olmayan hiçbir şey yapmadığını; sadece cildine çok iyi baktığını, düzenli olarak egzersiz yaptığını ve dengeli beslendiğini söyledi. Hatta modaya uygun giyim tarzının onu olduğundan daha genç gösterdiğini iddia ederek görünümünü küçümsemeye bile çalıştı.