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Çinli kadın ölü bulunmuştu! Korkunç ayrıntılar ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 17:50 | Son Güncelleme

İstanbul'da, geçtiğimiz Ekim ayında esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan 31 yaşındaki Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Lisha Yu'nun ölü olarak bulunmasıyla ilgili gözaltında tutulan 6 kişi adliyeye sevk edildi. Şüpheliler Emniyet Müdürlüğü binasından çıkartılırken "Biz bir şey yapmadık." dedi. Öte yandan Lisha Yu'ya öldürülmeden önce cinsel istismara uğradığına dair bulgular bulunduğu tespit edildi. Genç kadının kesin ölüm sebebi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemenin ardından belli olacak.

Fatih'te erkek arkadaşıyla birlikte yaşayan bir ithalat firmasında çalışan 31 yaşındaki Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Lisha Yu 2 Ekim 2019 tarihinde ortadan kaybolmuştu.

Polise başvuran erkek arkadaşı ise kız arkadaşının kendisini aradığını bir kaza yaptığını, karşı tarafında kendisiyle konuşmak istediklerini söylerken telefonun kapandığını bir daha kendisinden haber alamadığını söylemişti.

Lisha Yu'nun ailesi de bir süre sonra gelerek kızlarının bulunması için polisten yardım istemişti. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis Lisha Yu'nun otomobilinin iki gün sonra Mahmutbey gişelerinden geçtiğini tespit etmişti.

Polisin yaptığı inceleme sonucu Lisha Yu'nun kasten otomobiline çarpılarak durdurulduktan sonra kaçırıldığı tespit etmişti.

Polis yaptığı araştırma sonucu Lisha Yu'nun kaybolmasıyla ilgili yabancı uyruklu 6 kişiyi gözaltına aldı. Genç kadının cesedi ise Bilecik'te bir çiftlik evinde bulundu.

CİNSEL İSTİSMARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE BULGULAR BULUNDU

Poliste işlemleri tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Küçükçekmece Adliyesine sevk edilen şüpheliler çıkışta "Biz bir şey yapmadık." dedi.

Öte yandan ölü olarak bulunan Lisha Yu'nun ölmeden önce cinsel istismara uğradığı yönünde bulgular bulunduğu öğrenildi.

Genç kadının kesin ölüm sebebi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemenin ardından belli olacak.

BÖLGEDEN GEÇEN YOL TRAKTÖRLE SÜRÜLMÜŞ

Bir ithalat firmasında çalışan Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Lisha Yu’nun cansız bedeni, Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Kızılsaray köyü yuvaköy mevkiinde Doğu Türkistanlı Muhammet olarak bulunen kişiye ait olduğu belirtilen 30 dönümlük çiftlik evinde yaklaşık 60 santimetre toprağa gömülü bulundu.

Yu'nun cesedinin bulunduğu Kızılsaray Köyü Muhtarı Alaattin Lofçalı, Ekim ayında çiftliğin bulunduğu bölgeye çok sayıda 34 plakalı aracın gelip gittiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Gece İstanbul'dan polis ekipleri ve Bilecik'ten başsavcı geldi. Çiftlik evinin hemen yanındaki Dereboyu Barajı yolunda bir kazı yapıldı ve kimse yaklaştırılmadı. Kazıda bir kadın cesedi bulundu.

Bu çiftliğin bulunduğu yere ekim ayında çok sayıda 34 plakalı araç gelip gitti. Ama biz kimseyi durdurup, sormadık.

Bu çiftlik, Uygur Türkü Muhammet adında birisinin. O buraya gelip, ekip, biçerdi. Daha önceden Dereboyu Barajı'na giden yoldan araçlar geçebiliyordu.

Ekim ayından sonra bu yol traktörle sürülmüş. Kadının cesedi gömüldükten sonra sürülmüş olabilir."

(DHA)

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